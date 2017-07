Diocese de Criciúma reunirá jovens em caminhada

Gabriel Bosa

A Diocese de Criciúma convida todos os jovens para uma caminhada de orações e reflexões neste sábado, a partir das 17h. A segunda edição da Peregrinação Diocesana da Juventude deverá reunir 600 pessoas em cinco horas de atividades físicas e espirituais. O encontro será na comunidade Nossa Senhora Consolata, em frente à rótula do Morro Estevão.

A ação será aberta com uma missa presidida pelo bispo Dom Jacinto Inácio Flach. Após a benção final, o grupo sairá em caminhada de 5,2 quilômetros até o Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Içara. A caminhada será guiada pela Cruz Peregrina, carregada por grupos religiosos da Quarta Linha. Segundo o padre Joel Sávio, um dos organizadores, a caminhada será uma oportunidade para orações e reflexões.

"Será uma peregrinação luminosa, com o caminho iluminado pelas velas que serão distribuídas aos participantes. Não teremos carros de som ou algo assim, não é um momento para animação, e sim para reflexão", pontua o religioso.

Na chegada ao Santuário, a juventude será recepcionada pelo Ministério de Música Anjo Amigo, de Turvo, e pelas Irmãs Adoradoras da Misericórdia, que residem no convento próximo ao templo. Os jovens farão uma hora de vigília, com adoração ao Santíssimo Sacramento, encerrando o encontro até as 22h. Na ocasião, será apresentada proposta para formação do grupo que irá participar da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), de 22 a 27 de janeiro de 2019, no Panamá.

"Nós temos um ano e meio até a próxima jornada, mas nós precisamos iniciar a organização de quem vai participar, ver os custos", explica o padre.

Oportunidade de integração entre os grupos

A primeira edição da Peregrinação Diocesana da Juventude foi realizada no ano passado, em paralelo à programação da JMJ, sediada na Polônia. A atividade foi uma forma de integrar os jovens que participam dos distintos grupos da diocese e que não tiveram a oportunidade de participar da JMJ.

"A nossa diocese possui vários perfis de jovens diferentes. A peregrinação é uma oportunidade de integrá-los em uma caminhada para que eles possam conversar entre si", explica o religioso.

A coordenadora do Setor Juventude, Gisele Garcia, também pontua a importância do evento para expor a participação dos jovens dentro da Igreja Católica. "Vamos mostrar que a igreja também tem um perfil para o jovem, que eles também estão inseridos", detalha.