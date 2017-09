Dia das Crianças promete aquecer comércio da região

Bárbara Barbosa

Baseado em pesquisa com mais de 2 mil consumidores catarinenses, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina (Fecomércio/SC) e Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC) apontam que o consumo médio para o Dia das Crianças é de R$ R$ 180,92 no estado. Já em Criciúma a previsão de consumo para a data comemorativa é de R$ 184,21. Os números animam os lojistas locais, já que a intenção de compra deste ano é 5,6% superior a 2016. De acordo com o presidente do Sindilojas de Criciúma e região, Renato Carvalho, o aumento do investimento dos consumidores para o Dia das Crianças diz respeito, especialmente, à retomada do quadro econômico e novos empregos na região.

Incremento nas vendas

A projeção da Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma (CDL) é que o acréscimo nas vendas em relação ao ano passado seja de 3% acima da inflação. “Trabalhamos sempre com a expectativa de aumento das projeções de venda”, aponta o presidente do CDL de Criciúma, Gelson Phillipi. De acordo com ele, o resultado nas vendas da data prenuncia, geralmente, como será o Natal. “Consideramos essa data um pequeno Natal. Para mim, por exemplo, que estou há mais de 35 anos no comércio o Dia das Crianças, é um sinalizador para termos ideia de como será o Natal. Tendo em vista todos esses anos, quando vendemos bem nessa data, o Natal é acaba sendo excelente”, destaca.

Contratações temporárias

Segundo Gelson, lojas específicas que comercializam produtos infantis serão as maiores responsáveis por contratações temporárias. “Como referência, na nossa loja vamos contratar freelancers, mas é em novembro mesmo que esse aumento vai ser mais significativo, beirando 20% de incremento no quadro de funcionários para o Natal”, ressalta.