Déte Pexera abre com sucesso primeiro dia do Festival de Youtubers

O primeiro dia do Festival de Youtubers no Farol Shopping foi sucesso. Conforme prometido, a personagem Déte Pexera, do canal Rizzih, arrancou gargalhadas do público que lotou a Praça Ivo Prim na noite desta sexta-feira para assistir a turnê “Curticera”. Déte repetiu o sucesso pela segunda vez neste ano no Farol e levou muita diversão ao público presente, muitos com toda família reunida.

Em uma apresentação de cerca de uma hora, Déte Pexera retratou com muito humor o cotidiano da mulher contemporânea em meio as novidades do dia a dia usando o sotaque típico que conquistou milhares de visualizações. Do casamento, à relação com a sogra, a descoberta junto aos filhos e o relacionamento com as amigas. Tudo de uma forma bastante divertida que levou muita alegria ao público presente, que riu do início ao fim.

A moradora de Tubarão, Thayse da Silva Fernandes já tinha assistido a apresentação da Déte no início do ano no Farol e retornou com o filho Gabriel, de dez anos, e a irmã. “Assisto sempre os vídeos, não só da Déte Pexera, mas todos do canal Rizzih. Acho muito engraçado. O modo de ela falar, as gírias, a forma em que ela coloca humor em tudo e as situações as quais muitas a gente acaba se identificando”, enumera Thayse.

A irmã dela, que é fã do canal Depois das Onze volta neste sábado e o filho estará presente no domingo, comprovando que o Festival de Youtubers tem atrações para toda família atingindo as mais diversas idades.

Quem comemora o primeiro dia do Festival de Youtubers é a gerente de Marketing do Farol Shopping, Georgia Menegaz. “O evento foi um sucesso e a Déte Pexera superou as expectativas já consagrando o Festival de Youtubers. Mas ainda tem mais”, reforça, apontando as atrações do fim de semana que prometem também lotar a Praça Ivo Prim e levar muita diversão aos presentes.

E segue o espetáculo neste sábado, dia 23/09, com Gabie Fernandes e Thalita Meneghim e a turnê Tudo Bacana, do canal Depois das Onze, às 18h. O preço do ingresso é R$ 80, sendo R$ 40 meia entrada. Para fechar com chave de ouro, no domingo, 24/09, a partir das 17h, a vez é do fenômeno do universo Minecraft, Marco Túlio, com o espetáculo Authentic Games: Festa dos Youtubers. A entrada é R$ 80, sendo R$ 40 meia.

Menores de 10 anos precisam estar acompanhados por um responsável maior de 18 anos, com documento de identificação.