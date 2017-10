Desfile Histórico Cultural encerra VIII Heimatfest com chave de ouro

Francine Ferreira

O tempo colaborou e o sol apareceu, transformando o domingo em um lindo dia para que os descendentes das etnias alemã, italiana, polonesa, japonesa e afrodescendente fechassem o último dia de VIII Heimatfest como o ponto mais alto das festividades. Em torno de 500 pessoas participaram, hoje, do tradicional Desfile Histórico Cultural da Festa das Origens, realizado na Avenida 25 de Julho, bem no Centro de Forquilhinha.

A etnia alemã, por exemplo, uma das principais participantes na colonização do município, mobilizou dezenas de pessoas no desfile, com objetivo de evidenciar a atuação dos seus descendentes na história de crescimento da cidade. No grupo, o grande homenageado do dia foi Apolinário Tiscoski, o primeiro intendente do distrito de Forquilhinha. “Entre outros feitos, Poli, como é conhecido, criou a Praça dos Imigrantes Alemães e urbanizou a Avenida 25 de Julho, data marco da colonização alemã no Brasil”, explica um dos integrantes da etnia, Geovane Westrup.

Para o antigo intendente, receber a homenagem foi motivo de muito orgulho. “Estando no meio do meu povo, da minha gente, não teve como não adorar. Gostei bastante de ser lembrado e aceitei com muito bom grado o reconhecimento. Acredito que é resultado de todo o trabalho feito por Forquilhinha até aqui”, ressalta Tiscoski.

Linha do tempo das antigas edições

Um diferencial do desfile deste ano foi a apresentação, organizada pela Secretaria de Educação de Forquilhinha, de uma linha do tempo da Heimatfest, destacando os principais pontos da Festa das Origens em uma retrospectiva desde a primeira edição, realizada bem 2003.

Conforme a presidente da Comissão Organizadora do Desfile Histórico Cultural, Andressa Westrup Wernke, a mobilização cumpriu muito bem o papel de resgatar o papel das etnias e a participação das pessoas que colaboraram com a formação do município. “É bonito porque as famílias se unem nessa época, para esse desfile. Considero uma importante valorização das questões culturais e acredito que a Heimatfest sempre tem que proporcionar esse algo a mais, buscando reconhecer e evidenciar suas raízes e cultura”, completa.

Expectativas superadas

Nem a chuva que caiu por diversas vezes desde a última quinta-feira atrapalhou as festividades da Heimatfest. De acordo com a Comissão Organizadora da Festa das Origens, a expectativa de que mais de 80 mil pessoas passassem por Forquilhinha foi superada, assim como a animação proporcionada pelas apresentações artísticas, culturais e musicais, tanto no Centro de Eventos, com as apresentações regionais, quanto na Arena de Shows, com as atrações nacionais. “A chuva dos últimos dias não atrapalhou o público, já que grande parte das estruturas do centro de eventos e da arena de shows eram totalmente cobertas”, finaliza o presidente da Comissão, Carlos Alberto Arns Filho.