Desfile Cívico do Rio Maina reúne cerca de 3 mil participantes

Denise Possebon

O significado de cidadania e patriotismo encheram a principal rua do Distrito de Rio Maina. Bandeiras, uniformes e bandas escolares deram vida ao Desfile Cívico Militar de abertura da Semana da Pátria, em iniciativa realizada na manhã de sábado, 3, na Avenida dos Imigrantes. Passaram pelo trajeto de 20 minutos aproximadamente 3 mil pessoas, de 29 instituições diferentes da cidade. Para o momento, crianças, adultos e idosos se reuniram em alusão ao Dia da Independência do Brasil, celebrada nesta quarta-feira, 7 de setembro.

Como aconteceu no ano passado, o comércio local esteve decorado nas cores verdes e amarelas para simbolizar o momento cívico. Em relação aos demais anos, a Semana da Pátria e a educação já contam com uma vitória devido ao maior número de escolas participantes. Conforme a secretária de Educação de Criciúma, Rose Reynaud, o trajeto foi composto não apenas pelas bandas e marchas, mas também por apresentações artísticas e por projetos desenvolvidos nas escolas.

“As datas cívicas são muito importantes na função de educar hoje para transformar o amanhã. Essa é a verdadeira festa da cidadania e reflete boa parte do trabalho que estamos desenvolvendo dentro de nossos colégios”, frisa Rose Reynaud. Depois do ato no Rio Maina, a programação municipal será encerrada no dia 7 de setembro, quarta-feira, com Desfile Cívico no Parque das Nações Cincinato Naspolini. O horário de início está agendado para 8h, reunindo mais de 50 instituições no evento.

A primeira dama do município, Bebel Búrigo, também se pronunciou sobre o momento cívico. Para ela, realizar o desfile também no Rio Maina é fundamental para difundir o espirito de patriotismo e cidadania por Criciúma. “A cidade está muito grande para que façamos um só desfile, em um só dia. Esse é um momento de repensar, nossa Pátria está aqui, no nosso chão. Devemos respeitar não só hoje, mas em todos os dias”, diz.

Estímulo para as crianças

Participar de um desfile é uma oportunidade da criança ter conhecimento sobre a Semana da Pátria de forma mais divertida e estimulante. O desfile mexeu com muitas entidades, inclusive a Escola de Ballet, onde Heloísa, de 10 anos está participando. Conforme a mãe, Joelma Cardozo, foi a primeira vez que filha desfilou. “Foi muito legal, uma emoção muito grande”, disse a estudante que também desfilará no Parque das Nações. O Desfile Cívico foi um momento de orgulho também para os pais.

Katia Regina Pacheco esteve no local junto de sua família para ver o filho de seis anos desfilar, representando uma escola do Bairro Metropol. “Esse é um momento muito importante, sendo que o desfile em si é muito legal. Para eles (crianças) é um dia diferente, de alegria”.