Desfile Cívico do Rio Maina abre programação da Semana da Pátria

Denise Possebon

Está tudo pronto para estudantes, entidades e toda a população reverenciarem a Semana da Pátria em Criciúma. Antecedendo ao Sete de Setembro, Dia da Independência do Brasil, acontece, neste sábado, o Desfile Cívico-Militar no Distrito do Rio Maina, dando abertura às programações municipais. Tendo como ponto de concentração a rotatória da Avenida dos Imigrantes, às 8h30min, a ação envolverá 29 instituições da cidade, onde são esperadas até três mil pessoas participantes.

Como no ano passado, o desfile serve de aquecimento para o desfile final, que acontecerá no Parque das Nações, às 8h, na quarta-feira, dia 7. De acordo com a secretária de Educação de Criciúma, Rose Reynaud, o sentimento de patriotismo sempre foi muito desenvolvido na rede de educação. Mas no atual contexto político e nacional a conscientização das crianças e adolescentes acaba se tornando ainda mais priori-tária.

"É de fundamental importância que se desenvolva o espírito de pátria e de cidadania, porque apesar dos aspectos negativos, existem muitas coisas a se comemorar, principalmente dentro da educação municipal. O amor à Pátria tem que ser preservado, para crianças e adolescentes esse é um momento muito importante", diz. Sobre os preparativos escolares para este ano, a secretária garante que um bom trabalho sendo desenvolvido, seja através de bandas escolares ou de ensino teórico.

"Está havendo um desempenho muito bom na manutenção das bandas que se apresentarão pelo trajeto. Neste ano, aumentou o número de instituições querendo participar dos desfiles", afirma. Abrindo o Desfile Cívico do Rio Maina, participarão ainda o 28º GAC, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Guarda Municipal.

Fogo Simbólico

As primeiras atividades da Semana da Pátria já iniciaram, de fato, no dia 29 de agosto com a chegada do Fogo Simbólico até o Colégio Univer-sitário, Centro. Desde então, a chama está passando em diferentes instituições e localidades do município, onde, ontem, permaneceu na Escola de Educação Básica Joaquim Ramos, no Michel. Neste sábado, o Fogo Simbólico segue para o primeiro desfile da programação. No próprio dia de Sete de Setembro, já estão confirmadas 56 instituições, entre escolas municipais e estaduais e demais entidades da cidade.