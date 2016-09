Demonstração de amor à patria

Renan Medeiros - reportagem@atribunanet.com

O Parque das Nações Cincinato Naspolini foi palco de uma bela demonstração de civismo na manhã de ontem. O Desfile Cívico-Militar de Criciúma levou 56 entidades, entre instituições e escolas públicas e privadas, além de um bom público que compareceu ao evento.

Segundo os pais de Luana Santos, de oito anos, estava, desde ontem, ansiosa para desfilar. “Eu não me importo de acordar cedo, eu gosto de vir”, disse a menina, antes mesmo do início do desfile. De acordo com a secretária municipal de Educação, Rose Reynaud, o objetivo é criar oportunidades para que as novas gerações aprendam “importantes lições”. “Um país que quer ser grande precisa comemorar as datas cívicas e ensinar as crianças e jovens a respeitar os símbolos nacionais”, declarou Rose.

A primeira-dama e presidente da Associação Feminina de Assistência Social, Bebel Búrigo, encarou o ato cívico como um símbolo de agradecimento à “Pátria Amada”. “Que saibamos defender a nossa cidade e escolher o futuro desses que hoje vão desfilar”, discursou ela, momentos antes do início do desfile.