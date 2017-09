Dados sobre doação de órgãos geram otimismo

Bárbara Barbosa

Um doador pode salvar até oito vidas. Esse é apenas um dos dados que estimulam a conscientização a respeito da importância da doação de órgãos, celebrada hoje em todo o Brasil por conta do Dia Nacional de Doação de Órgãos. No Brasil, existem mais de 33 mil pessoas que aguardam pela doação de um órgão. No entanto, os números nacionais encorajam e geram otimismo: o país ocupa o segundo lugar do mundo em número de transplantes, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), e em 2017 já houve um aumento de 4,5% em doações em relação ao ano anterior.

Apesar dos números otimistas e da crescente conscientização a respeito, a coordenadora da Comissão IntraHospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do Hospital São José, a enfermeira Daniela Luiz Rocha, afirma que ainda é possível fomentar mais a inciativa. Desde o primeiro teste para confirmação da morte até fechar o protocolo, o processo leva em torno de 12h a 14h. “É um momento traumático, com muitas informações para a família. Por isso reforçamos que a melhor forma ainda é avisar em vida aos familiares com parentesco de até 4º grau, pois eles serão o único meio de decisão após a morte”, salienta ela, lembrando que avisos por escrito e vídeos também não são válidos, só a decisão dos familiares. “Por isso a importância de avisá-los em vida, para tomarem a decisão com mais segurança”, destaca.

Líder entre os estados brasileiros na doação de órgãos, Santa Catarina consolidou um sistema de transplantes que também é referência internacional. O índice catarinense de doadores de múltiplos órgãos por milhão de população (pmp) é de 36,8, mais do que o dobro da média nacional, que é de 14,6. Acompanhando as estimativas catarinenses, Criciúma não fica para trás. A coordenadora da CIHDOTT do Hospital São José, Daniela Luiz Rocha, aponta que dos 26 protocolos realizados este ano, 11 resultaram em captação de órgãos pelo Estado. “Além disso, o Hospital São José é o primeiro em captação na região do Extremo Sul catarinense. Os principais órgãos doados pelo hospital são rins, fígado e córneas”, arremata.