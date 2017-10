Cultura aliada ao respeito com a diversidade

Lucas Renan Domingos

“Possibilitar o conhecimento e a vivência das diversidades existentes reconhecendo-nos como seres culturais a fim de exercitarmos o respeito”. É com esse objetivo que alunos do 1º do curso de administração do Cedup de Criciúma estão participando de mais uma edição da Feira da Diversidade Cultural, que acontece anualmente na instituição.

Divididos em sete grupos e sete espaços, os mais de 140 alunos das quatro turmas responsáveis pela organização da ação, apresentam para os demais estudantes como é o dia a dia de diferentes culturas: judaica, oriental, ocidental, africana, indígena, árabe e indiana.

“Durante todo o dia de hoje eles irão ensinar sobre gastronomia, economia, costumes e hábitos de cada cultura para todos os alunos da escola. Isso é uma forma de preparar eles para enfrentar as diferenças que são encontradas na sociedade e conscientizar que eles fazem parte de apenas uma dessas culturas. Dessa forma queremos mostrar que não somos todos iguais e é preciso respeito com essas diferenças”, disse o professor de sociologia e filosofia do Cedup, Marco Antônio Mendes.

Outra forma de incentivar as diversidades encontrada pelos professores foi a união das turmas organizadoras da feira. “Nos anos anteriores, cada sala era responsável por apresentar uma cultura específica. Nesta edição nós misturamos os alunos. Desta forma a aceitação das diferenças já estavam sendo trabalhadas desde ontem, quando eles estavam montando os espaços”, explicou o professor de administração, Jadir Ramos.

A estudante Nicole Domingos, de 16 anos, participa da feira pela primeira vez. Para ela o principal aprendizado são as diferentes formas de aprendizado e a viagem pelo mundo sem sair de dentro da escola.

“O que mais me chamou a atenção na cultura que participo, a indiana, foram os esportes que, ao mesmo tempo que são semelhantes aos nossos, possuem características únicas. Além disso, trabalhando desta forma, aprendemos mais fácil do que sentado na mesa dentro da sala de aula. Dá até vontade de conhecer os países dessas culturas”, afirmou.