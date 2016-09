Cruz Vermelha fará arrecadação de alimentos durante a Festa das Etnias

Suelen Bongiolo

A solidariedade terá espaço garantido na 28ª edição da Festa das Etnias, que inicia na próxima segunda-feira (5), em Criciúma. Com o apoio da Fundação Cultural do município (FCC) e da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma (ASTC), a Cruz Vermelha e a Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA) arrecadarão doações de alimentos durante o evento.

Segundo o presidente da Cruz Vermelha de Criciúma, Almir Fernandes de Souza, serão instalados pontos de coleta, devidamente identificados, dentro do Pavilhão de Exposições José Ijair Conti. “A arrecadação será feita na bilheteria, principalmente no que se refere aos ingressos solidários que foram vendidos para os shows, e em outros pontos também”, explica.

Uma parte dos ingressos vendidos pela X9 Promoções, produtora responsável pelos shows nacionais, foi comercializada com um desconto especial. Para ter acesso às apresentações, quem comprou esse tipo de ingresso precisa entregar também uma doação na entrada do evento.

Além disso, também haverá ponto de coleta no estacionamento localizado na parte interna do Centro de Eventos, onde será cobrado 1 kg de alimento imperecível.

Também será possível fazer a doação na segunda-feira (5), quando ocorre a abertura da festa. Nesse dia, o evento contará com a apresentação do Grupo Tholl e do Ballet Bolshoi, que terão a entrada gratuita. Entretanto, haverá voluntários da Cruz Vermelha e da AMA arrecadando doações no local.

“Uma parte das doações arrecadadas será destinada à AMA, que estará participando da ação. A outra parte será distribuída para outras instituições”, ressalta o presidente da Cruz Vermelha de Criciúma.

28ª Festa das Etnias

A programação da 28ª Festa das Etnias inicia na próxima segunda-feira (5), estendendo-se até o domingo (11), no Pavilhão de Exposições José Ijair Conti.

O primeiro dia de festa contará com a apresentação do Grupo Tholl e Ballet Bolshoi. Na terça-feira (6), véspera de feriado, sobe ao palco a dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano. Na quarta-feira (7), haverá o espetáculo Toy Story e o show do MC Biel. Na quinta-feira (8), a atração principal será João Luiz Corrêa e Grupo Campeirismo. Já o destaque da noite de sexta-feira (9) será a cantora Anitta. E, no sábado (10), o show será de Lulu Santos.

O evento também dará destaque para as atrações artísticas e culturais da região, além de exaltar a gastronomia e a cultura das etnias que colonizaram Criciúma.