Criciúma recebe edição do Startup Weekend 2017

Bárbara Barbosa

Cercado de expectativas e com ingressos esgotados há um mês, a segunda edição do Startup Weekend Criciúma inicia amanhã e se estende até domingo, na Plurall Coworking. Desde 2007, o evento tem o propósito de inspirar e estimular o empreendedorismo e a inovação em 150 países e mais de 2,9 mil edições ao redor do mundo, sendo mais de 500 apenas no Brasil.

Nas 54 horas da noite de sexta até o fim da tarde de domingo, os 105 participantes vão experimentar as alegrias e as dores de montar um novo negócio. As melhores ideias de empresas serão votadas e escolhidas para a execução pelos times formados por entusiastas de negócios, desenvolvedores/programadores e designers. Ganhador do segundo lugar como ideia mais inovadora da última edição, o engenheiro agrônomo Celito Pescador Mezari tirou a ideia do papel e a pôs em prática há mais de um ano “É uma experiência muito rica, nossa ideia do Agronect é conectar os agricultores possibilitando uma melhor forma de comercializar os produtos agrícolas e realmente foi posta em prática e hoje está sendo melhorada e aprimorada para o mercado”, comemora ele.

Aprendizado na prática

Prova de que o evento transforma a visão dos participantes é o caso de Karol Casagrande, que encabeçou uma das ideias vencedoras da edição de Florianópolis depois de participar do evento em Criciúma. Ela deixou para trás a carreira jurídica para se aventurar no mundo da inovação e tecnologia após participar de diversos eventos do Startup Weekend no estado. “Há três meses estou em Florianópolis trabalhando em uma startup. Pedi demissão e abandonei a carreira de advogada estabelecida há quase três anos”, pontua.

“Após o SW Criciúma de 2016, várias comunidades passaram a se formar em torno das suas especialidades, sobretudo empreendedores, designers e desenvolvedores. O mais importante desse movimento é perceber que ele vem ganhando tradição e ampliando a abrangência do impacto para toda a região. Criciúma e outras cidades passaram a promover eventos dessa natureza e essa cena está cada vez mais integrada, reforçando o poder da rede de conexões”, explica Rafael.