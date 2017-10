Criciúma recebe 12ª edição da Feira do Livro

Bárbara Barbosa

Estimular a criatividade e aprimorar o conhecimento através da leitura. Esse é o principal intuito da 12ª edição da Feria do Livro de Criciúma. Com mais de 15 mil títulos literários, o evento iniciou ontem e vai até dia 14 de outubro, na Praça Nereu Ramos. A iniciativa é viabilizada pela Câmara Catarinense do Livro (CCL), em parceria com a Administração Municipal, por meio da Fundação Cultural de Criciúma (FCC).

A expectativa da organização do evento é que haja um incremento de 20% nas vendas em relação a 2016. “No último ano comercializamos em torno de 60 mil exemplares”, aponta o coordenador da Feira do Livro, João Vilmar da Silva. Para um dos expositores da feira, Claudenir do Nascimento, se o público se mantiver como no primeiro dia, a meta será, de fato, atingida. “Se o tempo continuar firme e o público continuar prestigiando igual hoje, a expectativa e realmente muito positiva”, completa.

Atratividade

Outro atrativo do evento são os preços. Prova disso, é a escolha da estudante e pré-vestibulanda, Roberta Cassettari Saliba que trocou a biblioteca pelo evento. “Normalmente pego em bibliotecas, mas os preços aqui são bem mais acessíveis, para nós que estamos em período de pré-vestibular e consumimos muitos livros é ideal. Estou comprando tanto livros voltados para os estudos como para leitura em geral”, complementa.

Há quem procure o evento a fim de enriquecer não só o próprio conhecimento, como para estimular o dos outros. Esse é o caso do professor de Filosofia, Jhonata Mezzari Campos. “Sou assíduo da Feira do livro, dessa vez, além de procurar livros para mim, estou a caça de literatura específica para acrescentar as minhas aulas”, arremata ele.

A diversidade de títulos e gêneros favorece também os pequenos, com livros próprios para o público infantil. Até aqueles que ainda não sabem ler já se aventuram pelo mundo da literatura “Por enquanto ele fica com os livros de colorir, até porque já percebo que é um dom dele desenhar. É uma forma de estimular a criatividade e a mente dele de uma forma lúdica, é uma atividade que fomenta o conhecimento e nessa idade eles absorvem ainda mais rápido e ainda estou auxiliando a fortalecer esse dom”, pontua Renata Daminelli Vitali se referindo ao filho de cinco anos.

Além de contar com uma área destinada ao lançamento de obras literárias, a Feira do Livro encantará o público com apresentações artísticas. “É por meio da leitura que as crianças ampliam sua imaginação e criatividade, além de melhorar a escrita. A Feira do Livro pretende incentivar o hábito da leitura e atrair os criciumenses”, salienta o presidente da FCC, Serginho Zappelini.

A Feira do Livro funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30min às 20h30min, e nos sábados, das 8h30min às 19h. No domingo e no Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado no dia 12 de outubro, o local atenderá das 13h às 18h.