Crianças do Bairro da Juventude vivenciam a magia do Circo Maximus

Denise Possebon

A cada apresentação, palmas e gritos animados. Assim foi a reação dos alunos do Bairro da Juventude ao participarem de uma sessão especial gratuita do Circo Maximus, na terça-feira, 6. Aproximadamente mil estudantes da instituição visitaram, às 10h, o pi-cadeiro, que está instalado no estacionamento de trás do Nações Shopping. A ação foi promovida pela gerência do empreendimento, que escolheu beneficiar a instituição, local que hoje atende 1,5 mil crianças em vulnerabilidade social.

O Circo Maximus é de propriedade do ator Marcos Frota, que também está na cidade e realizou a abertura do espetáculo para todos os presentes. Com 32 números artísticos, as crianças puderam conferir mais de duas horas de atrações em um universo de alegria e magia. Muitos dos alunos nunca haviam ido ao circo. Enquanto o pequeno Cauê, de apenas três anos, assistia ao espetáculo em pé, tentando interagir com os artistas, outros estudantes tentavam escolher qual dos números era o seu preferido.

"O que eu mais gostei foi da acrobata, porque ela fazia coisas muito difíceis, que eu nunca conseguiria", conta Israel Macedo, de nove anos. Algumas crianças choraram de emoção e, no fim, tudo foi motivo para risadas. "Eu amei tudo. É a minha primeira vez em um circo e antes eu tinha muito medo de vir. Mas agora eu já perdi o medo", falou Letícia Andrade, de 11 anos. Para a diretora do Bairro, Silvia Regina Zanette, esse é um grande presente concedido, uma vez que a instituição completou 67 anos no dia 1º de setembro.

"A maioria de nossos estudantes está aqui e não dá para descrever a alegria imensa que esse espetáculo significa para elas. Para muitos, pagar o preço de entrada não seria possível. Esse momento poderá ser único na vida deles", diz.

Alegria: a proposta do circo

Plateias repletas de crianças, como a de terça-feira, são combustível para os 65 artistas que compõem o grupo do Circo Maximus. Nascida e criada no picadeiro, a acrobata Lorena Beatriz Pena afirma que apresentações feitas em parceira com instituições em prol de ações sociais sempre foram uma característica do grupo."Nós já sentimos muito prazer em trabalhar com o circo e isso aumenta com uma plateia como essa. Nosso foco sempre foi a família. Seja as próprias crianças ou mesmo aqueles que voltam a se sentir crianças quando vêm ao picadeiro", diz.

Por ano, o circo pode passar por até dez cidades diferentes, sempre com mesmo propósito. "Trabalhamos para transmitir alegria. Enquanto existir uma criança, o circo existirá", diz a acrobata.

Marcos Frota e a essência circense

Em entrevista coletiva, Marcos Frota se mostrou contente em poder realizar mais essa ação social em uma parceria bem-sucedida. "Fico muito feliz em poder contribuir com essas crianças e iniciar a temporada com essa aula, feita em parceria com o Nações", disse. Sobre o trabalho desenvolvido junto ao circo, destacou a importância de ter coragem e de-dicação. "Eu sempre quis ser um artista popular. O circo ensinou que talento sem caráter e vocação não prevalece. O circo era uma paixão, mas hoje é uma responsabilidade imensa, é o exercício da minha espiritualidade".

O Circo Maximus ficará em Criciúma até o dia 2 de outubro, com apresentações diárias. Em dias de semana, o espetáculo acontece sempre às 20h. Em fins de se-mana, as sessões serão em três horários: 16h, 18h e 20h. Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 40 para adultos e por R$ 20 para o público infantil.