Corpo de Luiz Carlos Cancellier de Olivo será enterrado em Florianópolis

Gabriel Bosa

Familiares, amigos, colegas de trabalho e lideranças políticas lamentaram a morte do reitor afastado da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Luiz Carlos Cancelier de Olivo. Cao, como o professor e mestre em Direito era popularmente conhecido, morreu na manhã desta terça-feira ao se jogar do último pavimento do Beiramar Shopping, em Florianópolis.

O professor era natural de Tubarão, tinha 59 anos, era separado e deixa um filho. Em disputa acirrada, Cancellier foi escolhido novo reitor da UFSC em 2015. A gestão começou em 2016, com duração até 2020.

O corpo de Cancellier está sendo velado na reitoria da UFSC. A cerimônia é aberta a toda a comunidade acadêmica e demais visitantes do campus. A partir das 10h de hoje, o caixão será transferido ao Centro de Cultura e Eventos da UFSC, onde será realizada uma sessão solene do Conselho Universitário. À tarde, o corpo do professor será levado em cortejo até o cemitério Jardim da Paz, em Florianópolis, para uma cerimônia ecumênica de sepultamento, a partir das 16h.

Diversas entidades e lideranças políticas, estudantis e empresariais lançaram notas de pesares logo após a divulgação da morte do professor Cancellier. O Governo de Santa Catarina e Administração Municipal de Florianópolis decretaram luto de três dias em homenagem à memória de Cao. A atual gestão da UFSC também publicou nota de pesar e suspendeu todas as atividades acadêmicas e administrativas por três dias.

Entidades e políticos

lançam notas de pesar

Cancellier estava afastado da instituição por determinação judicial. Ele e outras seis pessoas foram presas no dia 14 de setembro e liberadas no dia seguinte. O grupo é investigado na Operação Ouvidos Moucos, da Polícia Federal, que apura desvio de recursos em cursos de Educação a Distância (EaD) oferecidos pelo programa Universidade Aberta no Brasil (UAB) na UFSC.

Segundo pessoas próximas ao professor, as circunstâncias da sua morte deve ser considerado um “ato político”. “O Cao sempre teve um perfil de transparência, sempre combateu o bom combate e não teria suportado as injustiças que estavam sendo feitas”, ressaltou a secretária de Estado de Justiça e Cidadania, Ada Faraco De Luca.

“Era um amigo de mais de quarenta anos, sempre conciliador para todos os tipos de conflito. Era alguém que estava predestinado ao cargo que ocupava e um ser político por excelência. Fará uma falta muito grande, com uma biografia impecável, corajoso e imbatível como poucos”, complementou a secretária.

O secretário geral do PDT e ex-ministro, Manoel Dias, também lamentou a morte do professor Cancellier. “Foi uma pessoa integra, com grande participação na política estudantil de Santa Catarina. Fez como um gesto político, que isto fique de exemplo para que a justiça seja cumprida com seriedade e rigor, mas que não seja feita de uma forma que possa prejudicar ninguém”, ressaltou.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Santa Catarina também criticou os encaminhamentos jurídicos envolvendo o nome de Cancellier. “É chegada a hora da sociedade brasileira e da comunidade jurídica debaterem seriamente a forma espetacular e midiática como são realizadas as prisões provisórias no Brasil, antes sequer da ouvida dos envolvidos, que dirá sua defesa”, destacou em um trecho.