Corpo clínico do Hospital São Marcos retoma as atividades

Denise Possebon

As negociações entre o corpo clínico do Hospital São Marcos, de Nova Veneza, finalmente chegaram a um desfecho favorável também para a população. Uma reunião entre o representante da categoria médica e os membros do administrador a instituição, o Instituto de Saúde e Educação Vida (Isev), terminou com acordo entre as partes ontem à tarde. Após a paralisação de atendimentos básicos desde o dia 22 de dezembro, o corpo clínico retomou integralmente as atividades no Pronto-Atendimento, já no plantão de ontem, às 19h.

Antes, apenas casos de urgência e emergência estavam sendo atendidos pelos plantonistas. Conforme o diretor do corpo clínico, Igor Paulo da Silva Abreu, o retorno foi possível porque, a partir de agora, o pagamento dos médicos será feito pela Policlínica Sul, de Araranguá, através de uma parceria com Isev. A nova empresa ficará responsável pelos plantões que serão realizados a partir da data de ontem. Os três meses de salários atrasados, no entanto, devem ser quitados pelo Isev.

Abreu destaca que a primeira parte deve ser quitada até o quinto dia útil de fevereiro. “Nisso será pago 40% ainda não pagos de novembro, mais a metade do salário de dezembro. O restante, que é mais 50% de dezembro e os dias trabalhados em janeiro, serão divididos em outras seis parcelas. Mas, o que queremos é que eles publiquem um termo de responsabilidade desses pagamentos”, explica o representante.

De acordo com o diretor do Isev, Franciso Paiva, o acordo foi favorável para ambas as partes. “Renegociamos toda a dívida e fixamos datas e valores para eles. O momento é delicado e não tivemos outra saída, além do que ficou acordado. Eles pensaram nesta situação e foram parceiros do hospital”, diz o representante do instituto. Atualmente, o corpo clínico do São Marcos é composto por 15 médicos plantonistas e mais três que operam em caráter de sobreviso, fora os profissionais do centro cirúrgico.

De volta à normalidade

Após duas semanas de paralisações, os demais funcionários da instituição também retornaram às atividades o que traz, novamente, normalidade para ao hospital. O retorno só foi possível após a Prefeitura de Nova Veneza se adiantar o pagamento de R$ 115 mil conveniado com o Isev, para que os salários atrasados dos trabalhadores pudesse serem pagos.