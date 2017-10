Coqueiro cai e bloqueia rua no Centro de Criciúma

Lucas Renan Domingos

Por volta das 23h de ontem, um coqueiro caiu e bloqueou a Rua Celestina Zili Rovaris, no Centro de Criciúma. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a árvore do local e liberar o trânsito.

Conforme os bombeiros, provavelmente a raíz do coqueiro estava comprometida e o vento que soprava no momento da região contribuiu para a queda da árvore. A guarnição realizou o corte do coqueiro em pedaços, deixou às margens da via e orientou os moradores para acionarem a Fundação de Meio Ambiente de Criciúma (Famcri) para retirar à arvore do local.

Com a queda, as folhas da árvore atingiram um carro do outro lado da rua. Ninguém ficou ferido.