Cooperja realiza projeto de Saúde Bucal em Jacinto Machado

Preocupada em colocar em prática constantemente o 7º princípio do cooperativismo: “Interesse pela comunidade”, a Cooperativa Agroindustrial Cooperja oportuniza ações sociais e educativas junto à estudantes, associados e sociedade em geral.

Sendo assim, em uma parceria com a Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), junto ao curso de odontologia, a cooperativa iniciou um projeto chamado: Saúde Bucal. O objetivo principal é levar conhecimento sobre a importância da escovação e da boa higiene bucal. Estudantes do curso, participaram do Dia C, em Jacinto Machado e também da Ação Social Cooperja, no bairro Quarta Linha, em Criciúma.

Para fechar as atividades deste ano, quatro estudantes (Ana Carolina Albino Rocha, Ivan Dal Pont, Katieli Nascimento dos Santos e Fernando Wagner Rodrigues Soares) foram até Jacinto Machado e Sombrio, onde visitaram várias escolas e creches. Durante a visita, conversaram com os alunos, repassaram informações importantes, orientaram quanto a escovação correta e uso de fio dental, realizaram atividades lúdicas e interativas e distribuíram escovas e kit dental para todos as crianças.

O projeto atendeu algumas escolas do ensino fundamental e creches e deve prosseguir no próximo ano de forma ampliada, onde atenderá um número maior de instituições de ensino.

Colaboração: Rafaela Costa - Assessoria de Imprensa da Cooperja