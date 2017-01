Contrato é assinado com Ideas, mas futuro de funcionários do HMISC segue incerto

Denise Possebon

O Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc) está pronto para receber seus novos gestores, mas o futuro dos funcionários ainda é indefino. Nem o antigo administrador, o Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV), nem o atual desejam assumir a responsabilidade pelos direitos trabalhistas da instituição. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Criciúma assinou o contrato emergencial com o Instituto Ideas, no valor de R$ 6 milhões.

O documento prevê o repasse mensal de R$ 800 mil por seis meses aos administradores, incluindo o teto máximo em produção, conforme a tabela do Sistema Único de Saúde (SUS). Porém, entre os acordos finais, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Criciúma e Região (SindiSaúde) buscará discutir a situação dos trabalhadores junto a nova direção, que chega ao hospital na sexta-feira. O objetivo é dar encaminhamentos que garantam os direitos dos funcionários.

Caso contrário, os serviços poderão ser paralisados na próxima semana. “Se nenhuma resolução for dada para esta questão, a possibilidade de deflagrar uma greve será levada para votação em assembleia”, diz Cléber Ricardo Cândido, presidente do Sindisaúde. Preocupados com a situação, o sindicato se reuniu com a secretária de Saúde, Francielle Gava, na tarde ontem, para buscar soluções. Mas, as alternativas não evoluíram muito.

“Ela não se posicionou sobre o assunto, disse que tentará intermediar. Mas, meio que lavou as mãos”, frisa Cléber. No entanto, a secretária afirma que a Prefeitura esta seguindo aquilo que se propôs e que é de sua responsabilidade. A questão deverá ser discutida na justiça, já que o instituto alega que não deve rescindir os contratos porque não teria recebido o aviso prévio do rompimento contratual.

Mas, a secretária explica que o contrato prevê que o prestador de serviços fica responsável por todos os encargos trabalhistas. “Vamos seguir a regra da licitação. O ISEV é o responsável, conforme a Lei n° 866. Eles dizem que não, e eles vão para justiça e nós iremos também”, diz.

Pagamento dos últimos salários

Após a procuradoria do município analisar as formas de pagamento possíveis, os salários dos funcionários devem ser depositados até o fim da próxima semana. O valor de R$ 400 mil será destinado a última folha de pagamentos, prevista em contrato com o ISEV. “Tranquilizamos os trabalhadores quanto ao pagamento, vamos depositar em juízo. Já falamos com o administrador judicial, Agenor Daufenbach, e ele fará isso. Não queremos correr o risco de pagarmos o ISEV e não ser dada a prioridade, que seriam os funcionários”, explica Francielle.

Em uma assembleia com os trabalhadores, na quinta-feira, o Sindisaúde deu as devidas orientações e pediu que os serviços fossem mantidos normalmente, até que a conversa fosse feita com a nova direção. “Nós discutimos com eles a importância deles permanecerem trabalhando neste momento”, diz Cléber. O ISEV, também participou do encontro, onde explicou aos funcionários o porquê não irá rescindir os contratos.