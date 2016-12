Construtora Fontana entrega Residencial Varenna

Redação

Emoldurado por palmeiras plantadas há décadas na esquina das ruas Almirante Barroso e Abílio Paulo, foi entregue nesta terça-feira (20) o residencial Varenna, da Construtora Fontana.

A solenidade de entrega reuniu proprietários, corretores e convidados. O presidente da Fontana, Olvacir Bez Fontana, fez a entrega de escrituras aos proprietários e também ressaltou o empenho da empresa em preservar e embelezar o entorno dos seus emprendimentos. Também salientou a preocupação da Fontana com o diferencial a ser entregue em seus empreendimentos sempre com foco na qualidade e nos diferenciais.

O empreendimento, com 12 andares, totalizando 44 apartamentos e salão de festas decorado, mobiliado e decorado, faz dueto com o Bellagio, entregue em 2014, ambos projetados pelo arquiteto Jefferson Aléssio. Um dá complementação ao outro, numa relação de côncavo e convexo. "O Bellagio foi o primeiro projeto que executamos. Seu formato é de um círculo fechado. Já o Varenna, nessa mesma tipologia, traz um arco invertido", explica.

Segundo o arquiteto, ambos possuem a mesma linguagem. Construídos na esquina com hall de entrada com pé direito duplo e uma caixa de vidro com vista para a vegetação. "A vegetação foi toda preservada e cada Residencial foi contemplado com uma mini praça oferecendo também um belo visual para os pedestres", destaca Aléssio.

No local onde o empreendimento está localizado, assim como no Bellagio, toda a vegetação foi preservazda, onde as palmeiras gigantes são o complemento ao projeto, seguindo a política da empresa de embelezamento e preservação ambiental.