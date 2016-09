Conhecimento multiplicado por meio de parceria inédita

O 1º Congresso Sul-brasileiro de Marketing, Administração, Inovação e Sinergia (MAIS) foi lançado ontem oficialmente pela Associação Empresarial de Criciúma (ACIC) junto a todas as instituições de ensino superior com sede em Criciúma. O evento será realizado nos dias 24 e 25 de outubro, na sede da ACIC, e deverá reunir 600 pessoas para 58 horas de troca de conhecimento. Com palestras e atividades paralelas, o projeto promete revolucionar o setor da educação e até da economia da região Sul. Estão unidos nessa missão com a associação as instituições Esucri, SATC, Senac, Senai, Unesc, Unibave e Unisul com apoio do Sebrae.

A inédita união de todas as entidades em prol de um mesmo objetivo está sendo vista com otimismo para a região, já que os principais fomentadores de co-nhecimento estão juntos para traçar um rumo, dividir experiências, aprender e crescer. Para o presidente da ACIC, César Smielevski, o momento é de muita felicidade e de grandes expectativas para o evento, que "promete ser o embrião de um grande projeto futuro". "Unindo nossos esforços e trabalhando de forma em que todas as instituições estão dispostas a trabalhar de forma igualitária, estaremos preparando os nossos acadêmicos para a realidade da economia que está vindo por aí. A educação é a base do co-nhecimento, ou seja, todos saem ganhando", disse.

Em suas falas durante o evento, todos os representantes das instituições demonstraram suas satisfações em integrar o projeto e as expectativas elevadas de que ele se torne, em um futuro próximo, uma referência estadual e faça a diferença para toda a região Sul.

O ExpoMais busca reunir profissionais da área de Marketing, Administração, Psicologia, Propaganda, Jornalismo, Design, Moda, Mídias Sociais, Gráficas, Fotógrafos, Publicitários, Agências de Modelos, entre outros. Além disso, os acadêmicos também poderão participar. Os valores para participação são de R$ 230 e R$ 115 para estudantes. As inscrições, conforme a equipe, devem ser iniciadas pelo site oficial em construção e nas instituições participantes em aproximadamente dez dias.

Captação diferenciada de recursos

Além das inscrições e da busca de patrocinadores, o evento contará com uma forma diferenciada de captação de recursos: uma plataforma de Crowdfunding. Isso nada mais é do que um site onde pessoas interessadas podem colaborar com valores diferentes que lhe rendem "recompensas" dife-rentes. Entre os prêmios oferecidos através das colaborações estão a participação on-line de parte do evento, camisetas, e-books, livros, entrada livre na Sala Vip e até participação em jantar com os palestrantes, nas cotas mais altas.