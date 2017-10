Confira as celebrações em honra a Nossa Senhora Aparecida

Nesta quinta-feira, a Igreja Católica celebra o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Em 1717, três pescadores, após várias tentativas de pesca no rio Paraíba do Sul, encheram suas redes de peixes, depois de encontrar a imagem de Nossa Senhora. A devoção se espalhou pelo país e também pela Diocese de Criciúma, onde 44 comunidades são dedicadas ao título mariano. “Temos a alegria de festejar os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, tão querida e amada pelo nosso povo. Nós sabemos que a história dela é importante para nós, porque traz a nossa identidade como povo que cultiva sua fé, sua religiosidade”, destaca o Bispo da Diocese de Criciúma, Dom Jacinto Inacio Flach.

Confira os horários de celebrações em algumas paróquias da Diocese de Criciúma:

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Siderópolis

11 - 06h: Alvorada - Igreja Matriz

11 - 19h30min: Santa Missa - Igreja Matriz

11 - 20h: Tradicional Jantar com serviços de churrasco, maionese, saladas e quitutes em geral.

12 - 06h: Alvorada festiva com toque do sino e queima de fogos.

12 - 07h: Bênção dos automóveis.

12 - 09h: Transladação da imagem de Nossa Senhora Aparecida saindo da Igreja São Francisco de Assis, no bairro Vila São Jorge.

12 - 10h: Santa Missa Solene transmitida pela Rádio Eldorado, presidida pelo Bispo da Diocese de Criciúma, Dom Jacinto Inacio Flach, com Inauguração do Painel do Presbitério.

12 - 12h: Homenagem com fogos em memória do momento do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Tradicional Almoço com serviços de churrasco, maionese, risoto, macarrão, pães, saladas e doces, além de programação especial para as crianças, com cama elástica, piscina de bolinhas, entre outros brinquedos.

12 - 14h: Sorteio da Ação entre Amigos.

12 - 15h: Caravana de Nossa Senhora, em comemoração aos 70 anos da Paróquia, com saída do desfile em frente ao Colégio Dom Orione, percorrendo diversas ruas da cidade.

12 - 19h: Santa Missa com Consagração das Crianças a Nossa Senhora Aparecida e encerramento das comemorações do Jubileu de 70 anos da Paróquia.

Paróquia Nossa Senhora da Salete - Criciúma

12 - 18h30min: Transladação da imagem de Nossa Senhora Aparecida - Catedral até Próspera

12 - 20h: Missa presidida por Dom Jacinto - Matriz

Paróquia São José - Criciúma

12 - 10h: São Cristóvão

12 - 18h30min: Transladação da imagem de N. Sra. Aparecida - Catedral até Próspera

12 - 18h45min: Saída da transladação da imagem - São Simão

12 - 19h30min: Missa Solene - Catedral

Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Criciúma

12 - 10h: Missa Festiva - São Sebastião

12 - 16h30min: Missa - São Sebastião

12 - 18h: Missa - Matriz

12 - 19h30min: Missa - Santa Luzia

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe - Criciúma

11 - 19h: Procissão Luminosa - Saída casa de Aurino e Delícia, Rua Barra Velha

11 - 19h30min: Santa Missa - Boa Vista

12 - 09h: Procissão motorizada com saída da Catedral São José

12 - 10h: Santa Missa - Boa Vista

Paróquia Santa Bárbara - Criciúma

11 - 19h: Santa Bárbara

11 - 19h30min: Monte Negro

11 - 20h: Mãe Peregrina

12 - 08h: Santa Bárbara

12 - 10h: Naspolini

12 - 17h30min: Operária Nova

12 - 19h30min: Vila Zuleima

12 - 19h30min: Mina do Mato

13 - 19h30min: (N. Sra. Aparecida e de Fátima) São Luiz

Paróquia Santo Agostinho - Criciúma

12 - 08h: Missa - Matriz

12 - 08h30min: Missa - Metropol

12 - 16h: Caminhada Missionárias da Mãe Peregrina - Rio Maina até Wosocris

12 - 17h: Missa - Wosocris

12 - 19h30min: Missa - Vila Nossa Senhora do Carmo

Paróquia Santo Antônio - Criciúma

12 - 08h: Missa com Consagração - Quarta Linha

12 - 10h: Missa - Gruta Sr. Bibo, Terceira Linha

12 - 15h: Missa - Gruta, Ponta do Mato

Paróquia São Marcos - Nova Veneza

12 - 18h: Missa - Matriz

12 - 19h: Missa - Rio Jordão Médio

Paróquia São João Batista - Nova Veneza

12 - 09h15min: Procissão com a imagem de Nossa Senhora - Matriz até Garuvinha

12 - 10h: Missa e Consagração - Garuvinha

Santuário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio - Nova Veneza

12 - 19h: Missa - Santuário

Paróquia Imaculado Coração de Maria - Lauro Müller

12 - 10h: Missa Festiva - Mina Nova

12 - 10h: Missa Festiva - Amaral Gruta

12 - 21h: Missa (N. Sra. Aparecida e Guadalupe) - Matriz

Paróquia São Pedro Apóstolo - Balneário Arroio do Silva

12 - 08h: Missa das Crianças - Matriz

12 - 09h: Procissão Motorizada - Areias Brancas

12 - 10h30min: Missa Festiva e Consagração - Areias Brancas

Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Forquilhinha

12 - 10h: Celebração Paroquial - Praça Coberta da Prefeitura

Paróquia Santo Antônio de Pádua - Sombrio

12 - 09h: Missa - Matriz

12 - 10h30min: Missa Festiva - Anita Garibaldi

12 - 15h: Missa e Festa das Crianças - Guarita

12 - 16h: Missa - Santa Fé

12 - 19h30min: Missa - Praia da Gaivota

Paróquia Santa Rosa de Lima - Santa Rosa do Sul

12 - 19h30min: Missa Paroquial - Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Glória - Meleiro

12 - 08h: Missa - Matriz

12 - 08h30min: Missa - Morro Grande

12 - 09h45min: Missa - Nova Roma

12 - 10h: Missa Festiva - Jacaré

12 - 19h: Missa - Linha São José

Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus - Jacinto Machado

12 - 10h: Missa Festiva - Cotovelo

12 - 19h30min: Missa - Matriz

15 - 10h30min: Missa Festiva - Gávea

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Urussanga

12 - 18h: Entronização da imagem dos 300 anos, Missa e Consagração das Crianças - Matriz

Paróquia São João Paulo II - Sombrio

12 - 09h: Boa Esperança

12 - 10h30min: Campo D’água

12 - 14h: Januária

12 - 19h: Terço Luminoso - Sítio Frezza, Maracanã - Vista Alegre

Paróquia São João Batista - São João do Sul

12 - 18h: Rosa do Mar

12 - 18h: Barra Velha

12 - 19h: Passo de Torres

12 - 19h30min: Matriz