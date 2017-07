Comunidade reclama de ciclofaixa mal-acabada

Lucas Renan Domingos

Moradores do Bairro Baixada, em Nova Veneza, estão pedindo a solução de irregularidades da obra de uma ciclofaixa implantada na comunidade. De acordo com os moradores, a pista apresenta desnivelamentos, imperfeições e não possui calçada, retirada para dar espaço à nova ciclofaixa. Prefeitura alega que a obra ainda não está concluída.

A Rua Antônio Milanez, onde está localizada a ciclofaixa, começou a receber a obra em fevereiro deste ano. Em fase de finalização, a comunidade afirma que melhorias precisam ser realizadas. "Nós esperamos tanto tempo e agora recebemos isso. A pista não oferece nada de bom para nós, não passa nem segurança, pois tem tampas acima do nível do asfalto e ondulações", explicou a dona de casa Lucia Mendes.

A obra foi um pedido da própria comunidade. A necessidade da implantação era o grande fluxo de veículos que transitam pela estrada. "Somos um bairro antigo de Nova Veneza. Minha família inteira mora aqui. Precisávamos de uma obra como essa, pois não tinha espaço para as pessoas caminharem e andar de bicicleta com segurança, mas não era assim que esperávamos que ficasse", frisou Lucia.

"Faltou Fiscalização"

Quem está acompanhando de perto a reivindicação da população do bairro é o vereador Samuel Milanez. "Faltou fiscalização. A verba de aproximadamente R$ 100 mil veio, mas a obra do jeito que está ali não chega nem perto disso. A obra foi licitada para uma empresa que acabou terceirizando para outra e ficou assim, cheio de problemas. Até modificação do projeto original teve", alegou Milanez.

O vereador argumentou ainda que a situação atual da pista ficou melhor após algumas reclamações da comunidade. Porém, não ficou perfeita. "A Prefeitura falou que irão corrigir e colocar um material fino sobre a ciclofaixa para resolver os desnivelamentos e imperfeições, mas creio que em pouco tempo essa camada vai acabar rachando e os problemas voltando", acrescentou.

Milanez afirmou que, ao procurar a Prefeitura do Município, a resposta foi pontual. "Ficam jogando a culpa para a administração passada. Não queremos achar um culpado, só buscamos uma solução", disse Milanez.

Secretário fala em obra não finalizada

O secretário de Planejamento e Urbanismo de Nova Veneza, Renato Pieri, esclareceu que a ciclofaixa ainda está em construção. "Realmente é algo que herdamos da administração passada. Ela foi projetada e licitada por eles e começou a ser executada agora no início deste ano. Tem fiscalização. Tanto que vamos entregar a obra em bom estado até a próxima semana".

Para Pieri, o material utilizado na ciclofaixa não seria o mais recomendado, mas como é convênio com o Governo do Estado, não se pode alterar. "Deveria ser de concreto, não de asfalto. É direito do cidadão reclamar. Vamos realizar um trabalho para que a obra seja entregue com qualidade e bom tempo de durabilidade", concluiu o secretário.