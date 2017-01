Comissão é montada para traçar ações contra Reforma da Previdência

Denise Possebon

A Reforma da Previdência, proposta anunciada pelo Governo Federal, está exigindo mobilização dos trabalhadores do Sul de Santa Catarina. Alegando perdas imensuráveis de direitos, mais de 100 pessoas lotaram o auditório Dr. Milton Mendes de Oliveira ontem, na sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Plásticas, Químicas e Farmacêuticas de Criciúma e Região, no Bairro Comerciário.

Os trabalhadores de centrais sindicais e sociais, bem como representantes de federações a nível de todo o Estado, montaram, em conjunto, uma comissão que irá traçar estratégias e ações contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016. O primeiro encontro da equipe será realizado na segunda-feira, 23, onde os futuros encaminhamentos serão dados. A Reforma da Previdência tem como principal proposta fixar a idade mínima de 65 anos para que o cidadão possa solicitar a aposentadoria, além de aumentar de 15 anos para 25 o tempo de contribuição.

Conforme o secretário da macrorregional Sul da UGT (União Geral de Trabalhadores), Carlos De Cordes, o Dé, o Governo do Federal visa discutir a reforma em regime de urgência, para aprovar as mudanças ainda neste semestre. Por isso, as centrais sindicais tomaram a frente para propor mobilização em toda Santa Catarina. “Temos que correr, porque o Congresso está na mão deste governo. Não queremos que a reforma vá para debate, porque ela é nociva aos trabalhadores em todos os sentidos. Infelizmente, a população brasileira ainda está dormente”, diz.

Rurais e aposentadoria especial

Ainda, Dé chama atenção para os casos de aposentadorias especiais, na qual químicos e mineiros estão incluídos. “Hoje não existe idade mínima para os trabalhadores destes setores, sendo eles com contribuição de 15, 20 ou 25 anos. Com a reforma, o trabalhador ainda terá que comprovar ter no mínimo 55 anos”, diz. Da mesma forma, serão afetados os trabalhadores rurais, que a partir desta aprovação deverão contribuir para a previdência.

Em 15 de dezembro, os movimentos sindicais e sociais já haviam se reunido para tratar da Reforma da Previdência, em encontro em Itapema. Um documento foi assinado, em repúdio à proposta, e encaminhado para deputados estaduais, federais e senadores. Uma cópia também foi enviada para a Câmara de Vereadores de Criciúma, para o presidente da época, Daniel Freitas (PP).

Especialista explica mudanças

Antes das perguntas e encaminhamentos, o advogado, e especialista em direitos previdenciários, Matusalém dos Santos, deu uma palestra para apontar as mudanças propostas pela reforma a todos os participantes do encontro. Os dados sobre as atuais legislações e as propostas pela Reforma foram detalhadas. Caso a PEC seja aprovada, o profissional destaca que a idade para aposentaria também deverá aumentar conforme a expectativa de vida, traçada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Sessenta e cinco anos é a idade de arrancada, mas como a expectativa (de vida) aumenta anualmente, se passar de 75 para 76, a aposentaria será a partir dos 66 anos”, afirma o advogado.

Outras diferenças da PEC 287:

- Não acumular aposentadorias de formas diferentes

- Não acumular pensões em aposentadorias

- Dificultar o acesso a aposentadoria por invalidez, pelo aumento da carência

- Desvincular a pensão do valor do salário mínimo