Com novidades, Parque Verde espera acréscimo de 30% em movimento

Denise Possebon

Cada vez mais, as férias de fim de ano têm levado as famílias não só para as praias, mas também para os parques aquáticos e pousadas. Neste último fim de semana, em que foi celebrado o Natal, muitas delas vindas de outras regiões de Santa Catarina, optaram por ir ao Parque Verde, no Balneário Rincão, para aproveitar em conjunto as piscinas do local. Pensando em receber bem os clientes, cada vez mais fidelizados ao espaço, para este ano o camping traz um novo brinquedo.

No início desta temporada de veraneio, um tobogã aquático com cinco pistas foi instalado no empreendimento. Através dele, a proprietária Fernanda Herrmann, espera que o movimento aumente em até 30%, quando comparado a 2015. A aquisição do novo brinquedo, existente em grandes parques aquáticos, já era um desejo antigo dos proprietários. “Há cinco anos meu pai teve esta ideia e então, neste ano, ele conseguiu quem o fizesse. É um novo brinquedo, onde podem descer cinco pessoas de uma só vez”, explica.

O local já está aberto desde novembro, porém o movimento iniciou mesmo há duas semanas, já que o tempo não tem oportunizado temperaturas tão elevadas ainda.

No entanto, a partir de agora a tendência é que o movimento aumente e permaneça até o fim da temporada. “Neste fim de semana, mesmo com ventinho, os clientes vieram e, agora para o Réveillon, deverão vir cada vez mais”, diz.

Um Natal diferente

Aumenta a procura de famílias que procuram pelo parque também para o Natal e não só para o Ano Novo, conforme os proprietários. Em outros anos, nesta época, era mais comum que a maioria dos clientes locasse o espaço para fazer as festas de fim de ano das firmas. Dentro desta nova tendência, este ano a família de Rosangela Padilha, de São Joaquim, resolveu celebrar o Natal na beira da piscina. Para isso, locaram em 11 pessoas um dos chalés disponibilizados no parque para aproveitarem juntos esta data.

A família chegou na sexta-feira, 23, e passaram no local todo o fim de semana todo. “Estão aqui alguns de meus filhos e os netos. O que a gente quis foi passar um Natal diferente, ao invés de celebrar em casa, como fazemos todos os anos. Tem sido ótimo, maravilhoso, iremos voltar”, diz. Mas, para algumas famílias, apenas o dia de domingo foi suficiente para aproveitar o suficiente. Terezinha Bitencourt de Castro chegou com as filhas e a neta às 9h30 para poder ter um dia de relaxamento.

“É a minha primeira vez aqui, porque geralmente estou trabalhando nesta época. Mas, vim por convite da minha filha e estamos adorando. Conseguimos nos sentir muito a vontade, trazendo as nossas coisas, já que em outros locais existem muitas restrições”, afirma.



Investimento em água de ozônio

Outra novidade do Parque Verde para esta temporada é o investimento no tratamento de piscinas com água de ozônio. Esta é uma opção mais saudável para utilizar em grandes reservas, que permite menos utilização de cloros nas piscinas. Isso porque o ozônio faz o papel de agente microbiológico e oxidante, retirando sujeiras existentes, desde bronzeador até fungos. “É um tipo de água mais saudável, porque ela passa por um processo em que fica mais alcalina, mais leve”, explica Fernanda Herrmann.

Aqueles que preferem um contato maior com a natureza, o empreendimento também fica localizado às margens da Lagoa do Faxinal, que é liberado pela Fatma para banhos. O Parque Verde existe há 37 anos no Balneário Rincão, onde oferecem além das piscinas, 13 chalés e um apartamento de três quatros para aluguel. Não são oferecidas roupa de cama e de banho nas acomodações. O camping ainda conta com equipe de salva-vidas e uma lanchonete, que disponibiliza refeições prontas e lanches.