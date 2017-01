Com alvará retido, JBS se compromete em se reunir com prefeito até próximo mês

Denise Possebon

As irregularidades trazidas para Criciúma pela empresa JBS, no Bairro São Luiz, exigiram da Prefeitura de Criciúma medidas mais enfáticas. Há meses prometendo solucionar o mau cheiro emitido local, decorrência da fabricação de ração, a empresa teve seu alvará retido pela administração pública. O objetivo é trazer o representante da JBS para tratar do assunto junto ao prefeito Clésio Salvaro. Em contato com a assessoria da empresa, a fábrica confirmou que no próximo mês o responsável estará em Criciúma para se reunir com o município.

A nota deixa claro: “A JBS está sempre aberta ao dialogo com a Prefeitura de Criciúma”. No entanto, Salvaro afirma que o responsável não teria comparecido ao último encontro marcado para tratar disso. Agora, a JBS deverá mostrar interesse em discutir e melhorar a situação, que há anos desagrada os moradores. Caso isso não ocorra, o alvará deverá ser cancelado. “Ela passará a operar de forma irregular e deverá ser fechada. Nós não queremos que eles saiam do município. Buscamos atrair empresas, queremos mais indústrias, desde que elas não estejam em conflito com a comunidade”, frisa.

Conforme a nota emitida, a JBS estava em processo de renovação do alvará e atesta estar com a administração pública toda a documentação necessária. A empresa mostra não ter conhecimento sobre a retenção de alvará, uma vez que afirma que, ao consultar o município ontem, a licença ainda não havia sido emitida devido a atraso na planilha do IPTU. Mas, Salvaro confirma o documento retido e alega exigir que as promessas deixem de serem feitas e que as medidas cabíveis sejam cumpridas.

“Nós tivemos uma única conversa sobre este assunto e, além do cheiro forte, existe um pó muito grande naquele bairro. Precisamos solucionar este problema, porque eles têm recursos técnicos para resolver”, diz Clésio.

Arrecadação para o município

Outro assunto que o Clésio deverá tratar com a JBS é o fato da instalação da empresa não gerar arrecadação alguma para o município de Criciúma. Em sua gestão, o prefeito visa regularizar esta questão junto ao representante neste mesmo encontro. Este fato foi levantado pela Câmara de Criciúma ainda no ano passado, trazendo dados da Secretaria de Estado da Fazenda. “Além de não agregar valor na operação, contabilmente ela não soma nada para a cidade, é como se não existisse”, afirma Clésio.

Em Forquilhinha, onde a JBS também opera, a Prefeitura já arrecada. A nota da empresa, no entanto, destacou alguns dados econômicos sobre a instalação e benefícios trazidos à região pela fábrica: “A operação em Criciúma é responsável por 60% de toda ração necessária para a produção de frangos em 24 municípios da região Sul de Santa Catarina - ao todo, 376 integrados são abastecidos pela fábrica de rações de Criciúma, que alimentam cerca de 12 milhões de aves por ciclo. Além disso, as atividades ligadas à JBS são responsáveis por 8,68% da movimentação econômica dos municípios da Amrec e 12,83% dos municípios da Amesc”.