"Coluna - O eixo da vida" será tema abordado em palestra beneficente

Mayara Cardoso

Aspectos que envolvem a coluna do ser humano, suas funções, reflexos e cuidados necessários, serão tratados no dia 20 de setembro, próxima terça-feira, pelo profissional Teruo Watanabe, médico com especialização em acupuntura, em uma palestra beneficente em prol da Casa de Apoio a Pessoas com Câncer Maria Tereza, instituição de Criciúma. O evento será realizado a partir das 19h30min na Associação Empresarial de Criciúma (ACIC), sala Jaime Zanatta. Como ingresso para participação, serão cobrados dois quilos de alimento não perecível, exceto leite, açúcar e trigo.

Entre os assuntos tratados por Watanabe, estarão a coluna vertebral, medula espinhal, postura, problemas de coluna, cuidados e precauções. Proferindo palestras sobre o tema há 15 anos, o profissional citará diversas dores sentidas pelo corpo que podem ser reflexo direto de problemas na coluna. "Vou falar e fazer demonstrações práticas com quem estiver presente de que algumas dores podem ser aliviadas imediatamente com ações muito simples", comentou.

União de forças

A expectativa é de que aproximadamente 200 pessoas participem do evento, promovido pelas empresas Manipulatus Farmácia de Manipulação e Homeopatia, Clínica Médica de Acupuntura Watanabe, Farmácia Elis, Lux Medicina Integrada e Capilar, Jô Modas e Gráfica Otomar.

Necessidades da instituição

Assunto de matéria publicada no Jornal A Tribuna na última semana, a Casa de Apoio a Pessoas com Câncer Maria Tereza auxilia atualmente 90 pacientes e suas famílias oferecendo apoio em alimentação, medicamentos, atendimento psicológico, entre outros serviços. Há poucos meses a instituição mudou de endereço para melhor atender os beneficiados e agora necessita de alguns aparelhos para que possa oferecer de forma completa o atendimento a que se propõe. Uma lista de necessidades foi formulada pelos voluntários e colaboradores da casa para possíveis doações.

Os interessados em conhecer de forma mais profunda a instituição podem visitar o espaço, localizado na Rua Santo Antônio, número 565, Bairro Cruzeiro do Sul, próximo ao Hospital São José, ou entrar em contato pelos telefones (48) 9625-8420 ou 3045-5070. A casa conta com serviço de telemarketing, um dos principais meios de arrecadação de doações.