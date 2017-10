Colégio Maximiliano Gaidzinski promove IV Jornada Tecnológica Científica

Buscando unir a comunidade por meio da educação, o município de Cocal do Sul se prepara para receber a IV Jornada Tecnológica Científica do Colégio Maximiliano Gaidzinski, que acontece entre os dias 3 e 5 de outubro, no Salão Paroquial da cidade. Por meio de uma vasta programação com palestra, exposição de projetos científicos, apresentações culturais, a edição será pautada pelo tema “Alternativas e Soluções Ecoeficientes”. O evento integra ainda a VI MMAGIC - Mostra Maximiliano Gaidzinski de Iniciação Científica – e a XX SITC (Semana de Iniciação Tecnológica Científica).

A pedagoga e mestre em educação Rose Margareth Reynaud Mayr abre a jornada com a palestra “Educação e os Caminhos Para Uma Nova Geração”, sendo aberta ao público e com foco aos educadores tanto do âmbito escolar como familiar. “Faremos uma reflexão sobre a educação por meio do contexto ‘Quem eu sou?’, ‘De onde venho?’ e ‘Para onde eu vou?’. Vamos discutir sobre o perfil da nova geração, que trabalha de uma forma mais tecnológica, flexível e colaborativa”, comenta a palestrante. “A proposta de trazer esse tema está relacionada ao que acreditamos ser nossa missão: o saber educacional e a busca de conhecimento relativo à formação humana”, complementa a diretora do CMG Jordana de Faveri.

A programação conta também com feira de livros, projeto de jogos de mesa da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura de Cocal do Sul, Olaria das Artes e Food Truck. Na oportunidade, os alunos do Ensino Médio e Técnico em Cerâmica e Eletromecânica do CMG apresentarão aos visitantes ideias sustentáveis com projetos e pesquisas voltados a desenvolver indústria e comunidade. “Esse é um momento único de aproximação entre estudantes, indústrias e comunidade em geral para troca de informações. A jornada permite aos alunos novas experiências que agregam o conhecimento prático do que já é tratado em sala de aula, e propõe ao mercado de trabalho o contato direto com futuros profissionais. Uma sinergia potencializadora da educação de nossa região”, conclui a diretora.