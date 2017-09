Cocal do Sul celebra 26 anos de emancipação

Franciele Oliveira

O ano de 1991 está marcado na história de Cocal do Sul. Foi quando o então distrito de Urussanga viu a causa da emancipação ganhar força novamente e se concretizar no dia 26 de setembro com a publicação da Lei 8.352. Hoje, 26 anos depois, o município comemora o bom desenvolvimento e a qualidade de vida.

Todo o processo está documentado e é guardado com orgulho pelo aposentado Hilário de Fáveri. Foi ele que presidiu a comissão e, hoje, ao olhar para trás, sente orgulho da história que ajudou a construir. “É uma honra ver Cocal crescer, se desenvolver e abrigar uma gente tão boa”, enaltece.

Ele lembra que o processo iniciado em 1991 não foi difícil devido à organização com a qual foi conduzido. “Tinha que ter uma comissão para dirigir esse processo. No início eu nem estava junto, mas chegaram à conclusão que eu deveria presidir, já que tinha bastante conhecimento junto ao Governo do Estado e também na Justiça Eleitoral”, lembra. Fáveri recorda ainda que o processo não foi traumático para Urussanga, que não se manifestou favorável, mas também não se posicionou contrário.

História em livro

A paixão pela história e o conhecimento também levaram Faveri a escrever um dos únicos livros sobre os fatos que marcaram Cocal do Sul desde a chegada dos primeiros moradores até 2006, quando aconteceu o lançamento.

Com o título Cocal do Sul: um mergulho na sua história, o material serve tanto para quem quer conhecer um pouco mais sobre o município como para quem precisa realizar provas para concursos públicos.

Primeira votação eletrônica da América Latina

Durante o processo de emancipação, uma curiosidade chamou atenção de todo o país. O plebiscito foi realizado através de votação eletrônica. “Foi a primeira experiência nesse sentido da América Latina e fomos notícia no mundo todo”, conta Fáveri.

O resultado foi quase unanimidade pela emancipação. Sendo que, dos 6.109 eleitores, 4.939 foram às urnas e 4.888 votaram pelo sim. Foram registrados 41 votos contrários, três em branco e sete nulos.

A quase unanimidade tem uma explicação, segundo Faveri. “A nossa campanha foi pelo sim e o nosso adversário era o não. Sempre deixamos bem claro para a comunidade que não tinha interesse político envolvido”, conta.

Todo o material usado na época como adesivos para automóveis e selos também está no acervo de Fáveri. O lema escolhido na época foi “Emancipação: um direito de todos”.

Com a emancipação, foi preciso escolher o nome já que somente Cocal não seria permitido por haver outro município com o nome. “Foi quando foi escolhido acrescentar o Sul, e assim manter o nome de Cocal, uma referência às grandes plantações de coqueiros”, salienta Faveri.

Prefeito enaltece conquistas

O espírito empreendedor, a perseverança e a coragem dos sul-cocalenses são fatores determinantes para o prefeito Ademir Magagnin se sentir motivado para governar Cocal do Sul. “Mesmo o município tendo que conviver com as dificuldades diante do cenário econômico e político negativo no Brasil, estamos conseguindo driblar a crise e realizar dentro do nosso planejamento o nosso projeto para os quatro anos de governo. Neste ano, nós temos uma série de iniciativas encaminhadas em todas as áreas. Nesta segunda-feira, por exemplo, nós entregamos duas escolas para a comunidade de Vila Nova”, destaca Magagnin.

A área da infraestrutura também avança desde o primeiro semestre de 2017. “Nós já pavimentamos este ano mais de um quilômetro de estrada e iniciaremos nas próximas semanas a pavimentação asfáltica de um trecho de acesso à Linha Tigre. Além disso, com a efetivação do Fundam (Fundo de Apoio aos Municípios), temos projetada a pavimentação das áreas industriais II e III, e outros trechos das Linhas Tigre, Ferreira Ponte e Braço Cocal”, afirma o prefeito.

A vice-prefeita, Cirlene Scarpato, a Aninha, também destaca o projeto de aula de italiano para os alunos da rede municipal no contraturno que ainda neste ano crianças e adolescentes terão a oportunidade de frequentar.

“Outro trabalho importante que estamos realizando é na área da saúde. Investimos em parceria com a Câmara, no mutirão de exames de média e alta complexidade para mais de mil exames, além da aquisição de uma ambulância. Nosso município também é o que mais investe na aquisição de remédios pelo Cisamrec para o fornecimento de medicamentos à população”, declara Aninha.

Espaço ao idoso

Além dos investimentos distribuídos em cada área, as metas também estão sendo alcançadas e cumpridas. Neste semestre, o município dará início à construção do Centro Dia do Idoso. Um espaço de 750 metros quadrados com salas de jogos e atendimento, cancha de bocha, piscina, entre outras atividades. Um investimento de R$ 1,3 milhão por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social.

“Nós estamos muito felizes de fazer parte desta construção e estar à frente de ações que marcam a cidade e promovem qualidade de vida. Temos certeza de que estamos pensando no bem da cidade e das pessoas. Nosso maior desafio hoje é superar a crise sem deixar de cumprir as necessidades. E assim será, pois acreditamos em nosso trabalho”, afirmam os gestores municipais.

Missa e bolo encerram as comemorações

A V Cocalfest marcou as comemorações dos 26 anos de Cocal do Sul. A programação foi encerrada nesta segunda-feira. À tarde, houve uma celebração religiosa em ação de graças seguida do corte do bolo. À noite a população ainda pôde se divertir com apresentações musicais.