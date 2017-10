Cocal do Sul abre concurso público para 30 vagas

O município de Cocal do Sul lança nesta segunda-feira, três editais de Concurso Público: Administração, Médico Clínico Geral (ESF) e Fundação Municipal de Meio Ambiente (FUNDAC). Ao todo são 30 vagas distribuídas em todos os níveis de escolaridade. As inscrições iniciam nesta quarta-feira e seguem até o dia 10 de novembro. Elas devem ser feitas pela internet no site www.nbsprovas.com.br.

Há oportunidade para os cargos de Médico Pediatra, Psiquiatra, Neurologista e Ginecologista, Nutricionista, Enfermeiro, Orientador Educacional, Professor de Educação Física, Agente Sanitarista, Secretário de Unidade Escolar, Gari, Lubrificador/Lavador/Borracheiro, Roçador, Servente de Limpeza, Servente de Obras, Vigia, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Retroescavadeira, Operador de Motoniveladora, Fiscal do Meio Ambiente e Médico Cínico Geral. A jornada de trabalho varia entre 10 a 40 horas por semana e os contratados vão atuar com salário também variável de R$ 1.053,45, podendo chegar até R$ 12.110,95.



A prova objetiva, para todos os cargos, está prevista para o dia 3 de dezembro de 2017, sob responsabilidade da empresa NBS Serviços Especializados Eireli - NBS Provas, de Blumenau.



Valor da inscrição

- R$ 120,00: para os cargos de Nível Superior

- R$ 90,00: para os cargos de Nível Médio e Técnico

- R$ 50,00: para os cargos de Nível Fundamental e Alfabetizado



Colaboração: Maria Luiza Da Rolt / Assessoria de Imprensa do Governo Municipal de Cocal do Sul