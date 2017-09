CMG realiza mais uma edição da Jornada Tecnológica Científica

Lucas Renan Domingos

Durante os dias 3, 4 e 5 de outubro o Colégio Maximiliano Gaidzinski (CMG), de Cocal do Sul, realizará a quarta edição da Jornada Tecnológica Científica. O evento irá acontecer no Salão Paroquial do município e tem como objetivo a apresentação de pesquisas científicas e projetos desenvolvidos pelos alunos do Ensino Médio e Técnico da instituição durante o ano letivo, além de um debate sobre a educação aliada à tecnologia.

Com o tema “Alternativas e soluções ecoeficientes”, a edição deste ano mantém o propósito de realizar discussões sobre as soluções desenvolvidas pelos estudantes para diferentes setores da indústria e também em prol da sociedade.

“Os problemas solucionados nas pesquisas são solicitados por empresas parceiras do colégio ou os alunos mesmo buscam. Desde a primeira edição vemos um crescimento importante no nível de conhecimento debatido nas apresentações. Os alunos mostram seus resultados e a comunidade questiona, tornando um aprendizado contínuo e repassado também para a população”, destacou a diretora do CMG, Jordana de Faveri.

Entre os resultados colhidos durante as pesquisas estão a publicação dos artigos em revistas e eventos científicos por todo o país. “Esses estudos acabam despertando nos alunos uma capacidade que muitas vezes não conhecemos dentro da sala de aula. Na última edição tivemos trabalhos que foram destaque no Congresso Nacional de Cerâmica, o que prova a qualidade das pesquisas.”, acrescentou Jordana.

Palestra de abertura

Com uma extensa programação de exposições de trabalhos e atrações culturais, a abertura do evento deste ano será marcada pela palestra da professora mestre em Educação, Rose Mayr. A conversa tem como tema “A educação e os caminhos para a nova geração”, abordando o diálogo sobre como educar em tempos em que a tecnologia está cada vez mais inserida no dia a dia dos alunos.

“O jeito de educar mudou. Então é preciso que alunos e professores saibam aprender como aliar essas tecnologias e desaprender sobre técnicas antigas que hoje não funcionam mais. Não estamos vivendo a mudança de uma era, mas uma era de mudanças. Os professores não devem simplesmente ministrarem aulas, mas mostrar que o mundo possui outras alternativas que possam contribuir para o conhecimento quando bem utilizados”, afirmou Rose.

A programação do evento é gratuita, já a palestra com a educadora será cobrado como ingresso a doação de um quilo de alimento não perecível, que será doado para o Seminário de Caravaggio.