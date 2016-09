Clube de Marketing é lançado na ACIC

Redação/ redacao@atribunanet.com

Mais de 350 pessoas, entre profissionais de marketing, empresários da região e autoridades, lotaram, na noite de ontem, o auditório Jayme Antônio Zanatta, da Associação Empresarial de Criciúma (ACIC), para prestigiar o lançamento do Clube de Marketing. O grupo nasce com o objetivo de aproximar ta-lentos profissionais para juntos fomentar e difundir o marketing e seus conceitos no mercado regional, assim como promover a valorização dos profissionais da área. Além do coquetel, os convidados assistiram a uma palestra da gerente de Estratégia e Comunicação da Telefônica e Vivo, Carolina Sierra.

Para a coordenadora do Clube de Marketing, Deize Schetz, o sucesso do evento veio justamente ao encontro do que se trabalha no associativismo. "Tudo isso só foi possível através da união de todos os integrantes do Clube de Marketing", destaca. Deize também enfatiza que a criação desse grupo vai ser um marco para o segmento do Marketing na região Sul. "Agora somos algo maior que nós mesmos. Somos fragmentos de um projeto que vai mudar a forma que o mercado enxerga o marketing e seus conceitos".

Programa

Empreender

O Clube de Marketing é o primeiro no Estado dedicado ao segmento. Apesar de recém formado, em 28 de abril deste ano, ele já conta com 35 associados e está aberto a profissionais da área que queiram fazer parte. Ele faz parte do Núcleo Setorial do Programa Empreender da Associação Empresarial de Criciúma (ACIC), que também disponibiliza sua estrutura para os encontros do Clube.

O presidente da ACIC, César Smielévski, destacou a importância da criação desse novo núcleo. "Para nós é uma grande sa-tisfação ter mais esse Núcleo aqui na ACIC. Sem dúvidas, a união desses profissionais irá difundir o setor e auxiliar no aprimoramento do mercado como um todo". Para conhecer mais sobre o Clube de Marketing, é possível acompanhá-lo por meio das mídias sociais, Face e Instagram @clubemarketing.