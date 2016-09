Circo do ator Marcos Frota realiza a sua estreia em solo criciumense

Denise Possebon

Um espetáculo circense repleto de alegria e animação aguarda por toda a população da região. Um dos picadeiros mais conhecidos do Brasil, o Circo Maximus, fez a sua estreia em Criciúma na noite de sexta-feira, no Nações Shopping. De propriedade do ator nacionalmente conhecido, Marcos Frota, o circo permanecerá na cidade durante o período de um mês. Durante as sessões de apresentações, o público poderá conferir até 32 números artísticos, que irão variar conforme o repertório do dia.

Entre as tantas atrações estão palhaços, malabaristas, mágicos, acrobatas, contorcionistas, Globo da Morte, Pêndulo Espacial e também cama elástica. Conforme o produtor do circo, Átila Pena, além dos palhaços Tico e Teco, os trapezistas e a contorcio-nista estão entre as apresentações mais aguardadas. "Os trapezistas, premiados no exterior, foram contratados para essa temporada, depois de estarem trabalhando em um circo da França, onde estiveram em turnê pelos Estados Unidos e Europa", diz.

O picadeiro comporta até 1 mil e 200 pessoas, garantindo ao público as danças, brincadeiras, acrobacias e mágicas mais tradicionais do mundo circense. "Oferecemos ao nosso público um espetáculo bem variado. Mantemos nossa essência como circo e apostamos em jogos de luz", descreve. O universo de cores, músicas e habilidades atrai os olhares dos mais variados públicos e faixas etárias. Já sabendo da fama do Circo Maximus, Regina da Silva levou os sobrinhos Manuela e Caetano para uma noite divertida.

Essa foi uma das primeiras vezes das crianças em um picadeiro. "A última vez que eu fui faz muito tempo. Nem lembrava mais que um circo pudesse ser desse tamanho, tão grande", disse a menina, bastante empolgada e animada.

A chegada de Marcos Frota

Atualmente mestre de cerimônia do Circo Maximus, Marcos Frota ainda não se encontra em Criciúma, devido a compromissos externos. Mas o ator e empresário chegará à cidade já para o próximo fim de semana. Cabe a Frota as apresentações dos números e também a narrativa que explica um pouco da história do circo. Para a cidade, o promotor Pena ainda prevê uma atração ainda maior. O Globo da Morte, que atualmente conta com cinco motos na apresentação do número, passará a ter seis.

A estreia da sexta moto deverá acontecer durante a estadia em Criciúma. Se isso se confirmar, provavelmente a cidade poderá aparecer em rede nacional. "Essa estreia o Marcos irá colocar no Fantástico, porque é algo bastante raro um Globo da Morte com esse número de motos", diz. A atual trupe do circo é representada por 65 artistas, além de mais 40 funcio-nários para mãos de obras, contratados na própria cidade onde o picadeiro fica montado.

Tendo como sede a cidade de Maringá, no Paraná, o circo é composto pela segunda geração da família circense Maximus, que há 50 anos percorrem todo o Brasil em apresentações.

Localização e horários

O Circo Maximus está montado no estacionamento externo do Nações Shopping, na parte de trás do empreendimento. A trupe permanecerá na cidade até o dia 2 de outubro, sempre com apresentações diárias, trazendo espetáculos de duas horas de duração. Em dias de semana, as sessões acontecerão sempre às 20h.

Nos fins de semana e feriados, estará disponível em três horários: às 16h, 18h e 20h. Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 40, para adultos, e por R$ 20 para o público infantil. Depois de Criciúma, a equipe segue para Joinville e, em seguida, para Florianópolis.