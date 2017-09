Chuva traz alívio ao Sul de Santa Catarina

Gabriel Bosa

A chuva que caiu nas últimas horas trouxe alívio para as comunidades rurais do Sul de Santa Catarina. Após semanas de estiagem, o índice de precipitação renovou os reservatórios d’água e elevou a umidade do solo. Segundo a Estação Experimental da Epagri de Urussanga, até a noite de sábado, algumas regiões acumularão 110 milímetros de água.

“Nas áreas próximas ao costão da serra a chuva está mais intensa. Já em regiões intermediárias, como em Criciúma, deverá acumular até 80 milímetros de água, e nos pontos próximo o litoral não terá muita chuva”, explica o doutor em climatologia, Márcio Sônego.

O domingo tende a ter céu aberto e com a incidência do sol. Porém, já no início da próxima semana, uma nova frente fria deverá passar pela região, trazendo chuvas e despencando as temperaturas para mínimas de até 8°C.

As condições que mantêm o clima chuvoso deverão se manter ao longo de outubro, principalmente nas duas primeiras semanas. “Será como uma irrigação natural, com até cinco dias de sol, seguidos de alguns de chuva. Se permanecer assim, será excelente para as lavouras e rios, principalmente para cultura de banana, aipim, fumo, maracujá”, explica o especialista.

Produção de arroz garante abastecimento

A produção de arroz é a que mais demanda recursos hídricos para manutenção. A falta de chuvas estava causando apreensão entre os rizicultores devido ao atraso no processo de plantio. Em Forquilhinha, o município com a segunda maior área de cultivo do estado, a chuva dos dois últimos dias amenizou a situação dos agricultores.

“Está enchendo os rios, então os produtores aproveitam para encher também as canchas de arroz. É um alívio, nós estávamos aguardando essa chuva desde o início de setembro, mas ao menos ameniza a situação crítica que estávamos passando”, pontua o engenheiro agrônomo Volnei João Meller.

No último ano, a produção de arroz no município bateu o recorde com 84,5 mil toneladas colhidas. Para este ano, a projeção é manter os números. “Ainda é cedo para saber se este mês de atraso significará em prejuízos para a produção. Acredito que, se as chuvas se mantiverem na intensidade correta, teremos uma grande safra novamente”, afirma Meller.

Distribuição de água é normalizada em Nova Veneza

A precipitação também reverteu a situação de estiagem nas comunidades ao entorno do Rio Cedro Médio, em Nova Veneza. Desde o início de setembro, o reservatório que abastece as 200 famílias da região não estava mais atendendo a demanda, sendo necessário o envio de caminhões-pipas para garantir a água para todos.

O Executivo estava levantando documentos para pleitear situação de emergência e receber recursos do Governo do Estado para construção de um reservatório maior. Segundo o vice-prefeito e responsável pela Defesa Civil do município, Zé Spillere, a mobilização será suspensa.

“Desde ontem (sexta-feira) nós não precisamos mais enviar o caminhão-pipa. A chuva já amenizou bastante a situação, e com previsão de até 130 milímetros neste mês, acredito que não precisaremos mais declarar o estado de emergência”, expõe.