Chuva até domingo na região

Lucas Renan Domingos

A frente fria localizada no Rio Grande do Sul (RS) ocasionará instabilidade durante o feriado em Santa Catarina. Quem desejar emendar a folga com o fim de semana para viajar ou ir para as praias da região terá que enfrentar a chuva até domingo.

Conforme o climatologista Homero Haymussi, as previsões apontam uma chuva acumulada de até 300 milímetros no estado gaúcho. “Isso irá empurrar essa instabilidade não só para a região de Criciúma, mas por toda Santa Catarina. A chuva será constante e não muda até domingo, quando ainda haverá chuviscos. Já as temperaturas ficaram com mínimas de 18ºC e máximas de 25ºC”, informou.