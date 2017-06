Chakras: ligação do espiritual com o corpo humano

Mayara Cardoso

A busca pelo autoconhecimento pregada há milênios pelas técnicas e dogmas orientais estão cada vez mais presentes na cultura ocidental. O interesse pelos estudos das crenças baseadas nos países asiáticos, principalmente Índia, teve início no fim dos anos 1960 e, gradualmente, ganhou adeptos em outras regiões do planeta.

O estudo dos Chakras, palavra de origem sânscrita que em português pode ser lida como "roda de luz", é um dos mais aprofundados. Em suma, os Chakras representam sete centros de energia conectados ao corpo, e cada um está diretamente associado a algum órgão.

Cada centro possui um aspecto distinto, como desejo de segurança, força criativa, impulso, perdão e compaixão, comunicação, intuição, evolução espiritual e conexão com o divino.

No Sul de Santa Catarina são poucos os locais que possibilitam o estudo completo e a compreensão da influência dos Chakras no cotidiano. Aos interessados em se aprofundar neste conhecimento, o Espaço Eliana Salvador sediará a Jornada dos Chakras - Caminho da Subtilização, entre julho e dezembro. Serão seis encontros, sendo o inicial no próximo dia 1º, ministrados pela fisioterapeuta, instrutora de yoga e terapeuta auyrvedica Thaise Cruz e pelo músico e ativista quântico Tiago Maciel.

"A jornada é para aqueles que estão interessados no autoconhecimento e para quem busca uma melhor qualidade de vida e saúde", pontua Thaís.

Os encontros serão realizados aos sábados, das 8h ao meio-dia, com investimento de R$ 125 por dia. As vagas são limitadas para 20 pessoas.

"Cada encontro focará em um Chakra e os dois últimos debatidos em um só. Nós faremos meditação e yoga, depois terá um estudo teórico sobre cada Chakra e também um encontro de vivências, com música, teatro, contato com a natureza", descreve Tiago.

De acordo com a terapeuta, mesmo de forma inconsciente, a atuação dos Chakras pode ser atestada em diversos aspectos do cotidiano. "Os Chakras estão ligados ao sentimento e as glândulas do corpo representam a parte física. Por exemplo, uma pessoa com muita mágoa ou rancor pode desenvolver algum tipo de doença física por esta falta de equilíbrio", pontua.

Mais informações sobre a jornada podem ser adquiridas no Espaço Eliana Salvador, na Rodovia Alexandre Beloli, no Bairro Primeira Linha, em Criciúma, e pelos telefones (48) 99906-1811 e (48) 99962-7988.