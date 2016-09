Cerco de Jericó mobiliza centenas de fiéis

Talise Freitas

Nós te louvamos, adoramos!". Foi com a festiva canção seguida de uma salva de palmas que a Paróquia São José deu início, na noite de ontem, ao 4º Cerco de Jericó, com o tema "Derrubando as muralhas pelo poder da oração" e o lema "Agindo Deus, quem impedirá?". A Catedral São José esteve lotada de fiéis, assim como as tendas que foram montadas na lateral da igreja com telões transmitindo a missa. "Lá fora tem outra igreja", indicou o padre Antônio Júnior, que celebrou o evento religioso. No ano passado, mais de 20 mil pessoas estiveram presentes e o número deste ano deve também surpreender, haja vista o primeiro dia, que já mobilizou centenas de pessoas. O 4º Cerco de Jericó encerra no próximo sábado, com uma extensa programação ao longo da semana. Para quem, por algum motivo, não poderá estar presente, as missas estão sendo transmitidas, ao vivo, pelo canal Youtube, via página do Facebook Catedral São José.

Quem fez questão de estar no primeiro dia do Cerco foi a dona de casa Edite de Souza Bitencourt, moradora do Bairro São Defende, em Criciúma, acompanhada de grande parte da família - muitos vieram até de Jaguaruna. "Estive no ano passado e fiquei muito agraciada com as missas. Tudo é muito lindo. Vou embora em paz. Neste ano, com certeza, haverá mais pessoas participando. Fiquei impressionada com a quantidade dos que vieram nesse primeiro dia. Estou aqui por um motivo especial. Meu pai sofreu um problema sério de saúde e com muita fé estamos aqui para agradecer a sua melhora e pedir também que não nos falte (saúde) para sempre estarmos aqui", disse, acrescentando que irá aproveitar os outros dias da semana para estar presente, se possível.

Dando início ``a missa de abertura, o padre Antônio Júnior agradeceu a todos os presentes e ressaltou o momento de alegria, como caracterizou. "Durante a semana que passou, muitas pessoas me encontraram, nos mais diversos locais, e disseram que voltariam ao Cerco de Jericó para agradecer, para louvar a Deus, porque no ano passado Deus ouviu as suas preces. E é com muita alegria que a nossa Catedral recebe o 4º Cerco de Jericó. Que derrube as muralhas de nossas vidas, mas também que tenha o louvor a Deus, que tem feito maravilhas, milagres àqueles que vêm aqui louvar. O Senhor já estava a nos aguardar e é a ele que nós queremos agradar e ofertar com louvor e salvação", proferiu o pároco.

Em seguida, o padre solicitou que todos fizessem o pedido indicando qual muralha que queriam que fosse derrubada. "Na sua casa, na família, no trabalho. Lembrando que nesses sete dias estaremos louvando aqui e Deus vai ouvir cada prece e vai derrubar essa muralha da tua vida", reforçou. O Cerco de Jericó é uma grande campanha de oração, com missas três vezes ao dia, momentos de louvor e adoração ao Santíssimo Sacramento, confissões e pregações da Palavra de Deus. Durante a semana, o povo traz seus pedidos e anseios e agradece por graças alcançadas.