Cerca de 30 mil pessoas já passaram pela Festa das Etnias

Denise Possebon

O feriado no meio da semana garantiu a 28ª edição da Festa das Etnias um grande volume de visitantes até o Centro de Eventos José Ijair Conti. Fora as atrações gastronômicas oferecidas, ontem o público pode conferir o show nacional com o Teatro Infantil ToyStory, que lotou as mediações do palco principal. A festa, promovida pela Prefeitura Municipal de Criciúma, através da Fundação Cultural de Criciúma e da União das Etnias de Criciúma, ainda contou com a apresentação do MC Biel, no Ginásio Municipal, no início da noite.

O presidente da FCC, Júlio Lopes, alega que até o fim da tarde de ontem se contabilizou 30 mil visitantes durante três dias de festa. "O movimento dessa tarde (ontem) já nos surpreendeu, além das expectativas. De tarde, tanto o palco principal quanto o tablado ficaram lotados. No segundo palco teve apresentação da terceira idade da Afasc". Para o dia de hoje, o organizador também aguarda um bom público, apostando no baile gratuito com João Luiz Corrêa e o Grupo Campeirismo, além do show Gospel com Anderson Freire e Banda.

De acordo com Júlio, os ingressos para a apresentação do cantor Gospel estão entre os mais vendidos. "Já foram vendidos cerca de 2 mil e 500 ingressos", conta.

Opções nos restaurantes

A presidente da União das Etnias de Criciúma, Elaine da Cunha Júlia, diz que todos restaurantes estão satisfeitos com o movimento. As opções em alimentação são muitas. Na Etnia Portuguesa, por exemplo, os pratos só estão sendo vendidos à ala carte. "Trabalhamos com porções que servem bacalhau, batata frita, camarões, além de nossa lanchonete que oferece variedades de porções", diz o presidente da etnia, George De Luca.

Corpo de Bombeiros rebate imprevisto na abertura

O imprevisto envolvendo a vistoria do Corpo de Bombeiros trouxe desdobramentos sobre o atraso na abertura da Festa das Etnias, na segunda-feira, 5. A organização alegou que os profissionais tinham deixado a vistoria na última hora. Mas, o Tenente Coronel, James Marcelo Ventura, negou a informação, dizendo que a organização não procurou pelos profissionais com antecedência, sendo que possuem até 20 dias para regularização.

"Às 14h horas o Corpo de Bombeiros foi até o local e fez uma notificação de que o evento só poderia acontecer se todas as exigências estivessem cumpridas. Às 18h horas retornamos para fazer a vistoria final". Várias irregularidades foram identificadas, entre elas: botijões de GLP dentro de algumas cozinhas, mangueiras de GLP diferentes das normatizadas, ausência de alguns registros de fecho rápido próximo ao de GLP; ausência de sinalização de abandono de local e iluminação de emergência em alguns locais, presença de tecidos sem laudo de incombustibilidade no palco e em alguns estande, além de parque infantil e tendas montadas no interior do pavilhão sem ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RTT (Registro de Responsabilidade Técnica).

Todas as irregularidades foram adequadas, no entanto o tenente não se responsabiliza pelo atraso. "Se a comissão organizadora tivesse nos procurado no prazo e cumprido as exigências, não teria ocorrido transtornos”, diz.