Centenas prestigiam show da Camerata Florianópolis e Dazaranha em Criciúma

Francine Ferreira e Lucas Renan Domingos

Nem a chuva espantou os que quiseram celebrar, juntamente com Criciúma, os 92 anos de emancipação político-administrativa da cidade na manhã deste sábado, 4. Centenas de pessoas se aglomeraram na Praça Nereu Ramos para prestigiar o verdadeiro espetáculo proporcionado pelo show da Camerata Florianópolis, em parceria com a banda Dazaranha.

Na apresentação, 15 músicas que lembraram um pouco da trajetória do Daza, selecionadas especialmente para a ocasião. As composições receberam arranjos novos, elaborados pelo pianista Luiz Zago. Juntos, músicos da banda Dazaranha e da Camerata fizeram um verdadeiro concerto musical que uniu o estilo reggae rock com o clássico, em uma sonoridade perfeita.

“Ao completar 25 anos, o Dazaranha se organizou para preparar alguns presentes para o seu público, entre eles a gravação de um DVD junto com a Camerata. Os arranjos feitos e a condução da Camerata com o Daza criou essa conexão entre duas células da música catarinense. Como a Camerata consegue atuar em várias áreas da música, tivemos uma facilidade enorme em trabalhar juntos”, ressalta o guitarrista e vocalista do Dazaranha, Moriel Adriano da Costa.

O show, promovido pela Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte e Fundação Catarinense de Cultura (FCC), teve apoio cultural da Intelbras e é uma realização da Rádio Som Maior e Jornal A Tribuna. “Viemos por causa do espetáculo, mas também porque é aniversário de Criciúma. A cidade é a primeira, depois de Florianópolis a receber esse show. Com certeza, foi maravilhoso”, finaliza o diretor geral da rádio e do jornal, jornalista Adelor Lessa.