Censo Agropecuário tem início

Após meses de intensa preparação, o Censo Agropecuário 2017 iniciou nesta semana a sua fase de coleta de dados por todo o Brasil. A expectativa é de que os mais de 18 mil recenseadores do IBGE visitem todos os estabelecimentos agropecuários do país, estimados em cerca de 5,3 milhões, entre outubro deste ano e fevereiro de 2018. Em Urussanga, a coleta será realizada pelos recenseadores Jenifer Miranda Sangaletti, Realdo Biz e Maria Dejanir Leopoldo Grassi.

De acordo com o técnico em informações geográficas e estatísticas do IBGE, Thiago Bitencourt, a coleta de informações iniciou em 1º de outubro e terá a duração de cinco meses “Todo o município será percorrido pelos recenseadores, mas como se trata de um Censo Agropecuário, as unidades investigadas ficam localizadas predominantemente na área rural. Os dados coletados no Censo formam um valioso conjunto de informações fundamentais para o planejamento de políticas públicas, retratando a realidade brasileira e enriquecendo estudos sobre temas específicos”, explica Thiago.

Os recenseadores do IBGE estarão utilizando o uniforme, portando o crachá de identificação e o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC). Em caso de dúvidas sobre a identidade do recenseador, as pessoas podem ligar para a Agência do IBGE em Orleans (3466-0237) ou para a Central de Atendimento do IBGE (0800 721 8181).