Caso que foi destaque nacional precisa de apoio

Mayara Cardoso

Após ter sua história contada em rede nacional no programa global Encontro com Fátima Bernardes, o menino Davi Marcos Motta, de seis anos, morador de Orleans, agora sonha com novos avanços em seu quadro. Por conta de uma paralisia cerebral que afetou sua coordenação motora, Davi apresenta dificuldades de locomoção. Até pouco tempo o pequeno não conseguia se movimentar, porém, com a ajuda da fisioterapia, atualmente ele já dá alguns passos com um andador. O fato já é considerado por todos uma grande conquista, mas ainda é pouco para a força de vontade do garoto.

Para poder sonhar com uma melhora mais significativa em sua situação, Davi precisa passar por um procedimento cirúrgico de alongamento de tendão, possibilitando que os pés alcancem o chão de maneira correta e, com fisioterapias e treinamentos, ele possa andar de forma independente. Conforme a mãe do menino, Sheila de Souza Marcos, o fato significaria uma mudança de vida inenarrável para o filho. "Ele já sonha muito com isso. Me diz que não vê a hora de fazer a cirurgia e poder andar com os amiguinhos da escola", comentou.

Davi não apresenta nenhuma deficiência intelectual, sendo a locomoção a única sequela deixada pela paralisia registrada no momento de seu parto.

As dificuldades

Apesar de representar a esperança de um futuro melhor, o procedimento indicado para Davi não veio apenas com notícias boas. Os custos para isso passam de R$ 20 mil, valor que não entraria no orçamento da família. Para arrecadar a quantia, no entanto, pais, familiares e amigos estão envolvidos na venda de uma rifa. De acordo com Sheila, os bilhetes devem arrecadar, caso sejam vendidos em sua totalidade, R$ 10 mil. "Isso já nos ajudará muito. O resto, estamos juntando algo nosso, alguns parentes ajudam e ainda estamos tentando viabilizar a organização de um almoço beneficente na nossa comunidade. Estamos muito confiantes de que conseguiremos", completou.

Ajude também

Os interessados em participar da ação entre amigos podem entrar em contato com Sheila pelo telefone (48) 99121-8701.

Há, ainda, a conta 205.225-3, na agência 0955-5, Banco do Brasil, em nome do pai de Davi, José Otávio Motta.