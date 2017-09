Case de criciumense é abordado em conferência no Canadá

Bárbara Barbosa

Tratar sobre as conexões a pé para os sistemas baseados em ônibus em cidades da América Latina, incluindo Criciúma, e aproveitar para ver as novidades dos sistemas de transportes do mundo. Esse é o intuito da criciumense Natália Martins Gonçalves, doutora em planejamento de transporte e desenvolvimento urbano que viajou ao Canadá para participar e palestrar no International Walk21 Conference Programo on Walking and Livable Comunities, sediado pela universidade de Calgary. O evento é considerado o mais expressivo sobre mobilidade e acessibilidade nas conexões a pé.

De Criciúma para o mundo

Única representante da América Latina e a única também a abordar o tema específico de Sistemas Integrados de Transporte, Natalia explorou o projeto iniciado em Curitiba e trazido a Criciúma. O trabalho é feito em conjunto com uma doutoranda da Universidade de Madrid, orientada por ela. “Hoje estamos mostrando ao mundo essa iniciativa, como um produto chamado BRT (Bus Rapid Transit), baseado no trânsito de rápidos ônibus”, comemora Natalia. A ideia de integrar todos os tipos de transportes, sistemas de pedestres e planejamento urbano é o conceito principal que deu início ao projeto. “Pensando sempre em desenvolver o centro da cidade para ser uma área de pedestres e que o transporte público tenha integração dentro do planejamento urbano”, arremata. O projeto foi uma inovação para os países em desenvolvimento. “Por ser mais barato do que os sistemas sobre trilhos e de rápida construção”, completa.

Em Criciúma, a área central, na saída do terminal central, na Praça Nereu Ramos, foi pensada nesse parâmetro, segundo ela. “Eu participei do planejamento, pensando em ter essa integração direta, com todas as facilidades e indicações”, arremata. Segundo ela, esses sistemas devem ser planejados para oferecer acesso fácil e com segurança de forma a atrair as pessoas para os transportes públicos. Justamente por isso, a grande preocupação da especialista gira em torno de facilitar e integrar os acessos no intuito de que as pessoas não saiam dos transportes públicos. “Hoje onde estão os terminais, temos acessos privilegiados, mas ao redor das outras estações isso não acontece, nem as linhas dos bairros, temos que repensar, pegando as ideias das discussões aqui, como integrar os acessos ao sistema de alta capacidade. A dificuldade de acessos leva as pessoas a não usarem os serviços.”, detalha.

Novas referências

Ver de perto tudo o que está sendo realizado no mundo a respeito do assunto, especialmente na cidade de Calgary, cujo planejamento urbano está sendo repensado para se retomar a ideia de comunidade, também faz parte da viagem. “Hoje precisamos aprender com países nos quais os sistemas estão mais desenvolvidos nessa questão”, pontua. De acordo com Natalia, é preciso equilíbrio nos sistemas de locomoção. “O carro gera cidades que não são agradáveis, mais perigosas, além de precisarem de muito mais investimentos e é muito caro. É preciso promover outros sistemas, mas para isso todas as condições de acessibilidade, como transporte público e calçadas, tudo tem de ser de forma acessível para os cidadãos e seu entorno”, finaliza.