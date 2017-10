Casan garante investimentos de R$ 500 mil em Morro da Fumaça

Durante encontro com vereadores de Morro da Fumaça, o presidente da Casan, Valter Galina garantiu investimentos que giram em torno de R$ 500 mil no município.

"Entre as melhorias apontadas, que conforme Pacheco já estão programadas há algum tempo, está a construção de 150 metros de rede que reforçará o abastecimento em alguns locais da cidade, como no Centro e em alguns loteamentos", afirmou o responsável pela Casan de Morro da Fumaça, Jeferson Pacheco.

Ainda conforme o responsável pela Casan de Morro da Fumaça, algumas obras dependem de definições da Administração Municipal. "Tivemos mais uma agenda positiva em Florianópolis com a confirmação destes investimentos. Cabe a nós cobrar para que estas obras sejam feitas", destacou o vereador de Morro da Fumaça, José Carlos Bortolin, o Calita.



Um encontro com o prefeito do município, Noi Coral, foi agendado pelo vereador Raimundo Marques, o Mundi para a próxima terça-feira, às 9h, e deverá contar com a presença de vereadores e representantes da Casan. "Estamos buscando solucionar estes problemas em nossas cidades, por isso buscamos estas conversas", salientou o vereador.

Também participaram da reunião o deputado estadual Manoel Mota (PMDB), e o vereador Alison Felix Bertan (PR).



Colaboração: Marciano Bortolin / Comunicação Câmara