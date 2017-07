Casan apresenta sistema para acabar com o odor na região da Santa Luzia

Lucas Renan Domingos / Especial

O problema de mau cheiro na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Bairro Santa Luzia, em Criciúma, parece que finalmente foi resolvido. Na tarde dessa terça-feira, uma comissão, liderada pelo diretor-presidente da Casan, Valter Gallina, recebeu vereadores e a imprensa para a vistoria de finalização das obras do modelo de tratamento.

De acordo com Gallina, o sistema implantado é uma tecnologia de última geração. "Nós gastamos R$ 3,5 milhões nesta obra. Quando os vereadores de Criciúma vieram nos procurar, nós visitamos este local e realmente vimos que algo precisava ser feito. Então fomos atrás de novas tecnologias e hoje está implantado aqui uma das maiores tecnologias do Brasil", enfatizou.

A principal alteração ocorreu nos sistemas de aeração. Se no sistema anterior de Filtros Percola-dores esta etapa ocorria de maneira natural, agora é utilizado um sistema mecanizado com aeração forçada, por meio de sopradores de ar.

Este novo sistema proporciona mais ventilação, evitando a geração de odores, mais comum em sistemas com pouco oxigênio. "Com mais uma desinfecção deste material, era possível tomar, mas ainda não precisamos fazer isso para ter água para beber, quem sabe daqui uns 20 ou 30 anos", disse o diretor-presidente ao afirmar que os efluentes que saem da estação de tratamento não são potáveis, mas atendem as normas da legislação e estão aptos para serem despejados no meio ambiente.

Comunidade não fez mais reclamações

"Andando por aqui, é natural que uma hora ou outra a gente sinta um cheiro, isso é normal em uma estação de tratamento de esgoto, mas nada ofensivo. Desde a primeira reclamação da comunidade, nós reconhecemos o problema e viemos fazendo melhorias. Hoje temos a satisfação de entregar um sistema que não ocasiona mais problemas para os moradores", explicou o superintendente regional da Casan, Vilmar Bonetti.

O vereador e morador da região de Santa Luzia, Paulo Ferrarezi, afirma que em alguns dias o cheiro ainda aparece, mas nada que possa prejudicar a vida dos moradores. "Como sou da região, passo sempre aqui por perto. Em dias de chuva é possível sentir o cheiro voltar, mas ele não se espalha. É algo que acontece e some. Podemos dizer que 90% do mau odor foi eliminado".

Segundo Ferrarezi, os vereadores também estão conversando com os moradores do bairro e não tiveram mais reclamações.