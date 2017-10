Casa-Lar adquire equipamentos de informática com recursos da Justiça Federal

A Casa-Lar Irmã Carmen, de Araranguá, recebeu os equipamentos de informática adquiridos com recursos da Justiça Federal para uso das crianças e adolescentes acolhidos pela instituição. A entidade pediu os recursos no mês de junho, quando foi aberto o edital da Justiça Federal. Com o projeto “Casa-Lar + Digital”, a instituição recebeu o valor de R$ 45.748,80, utilizado para a compra de 15 notebooks, um computador, um projetor multimídia e uma impressora. Desses, apenas a impressora ainda não foi recebida pela Casa-Lar, mas a entrega deve ser feita ainda nesta semana.

Novas atividades serão desenvolvidas pela instituição com os novos equipamentos, como cursos. Atualmente, a entidade possui um laboratório de informática, porém a tecnologia disponível já está ultrapassada. “Nós queremos colocar agora, até o dia 1º de novembro, o laboratório de informática em funcionamento num todo. Os nossos computadores estão bastante defasados e só eram usados pelos internos de forma básica”, explica o diretor administrativo e financeiro da Casa-Lar, João Izé Rosa.

As máquinas que estavam instaladas na instituição serão repassadas às demais casas de acolhimento da Casa-Lar de Araranguá, a Casa-Lar de Sombrio e a unidade de Santa Rosa do Sul. “Os antigos vão ser remanejados para brincadeiras, para que eles possam fazer joguinhos e atividades lúdicas”, conclui o diretor.



Colaboração: Samuel Cardoso / Assessoria Voluntária da Casa-Lar Irmã Carmen