Caramujos africanos infestam Bairro Vila Rica

Lucas Renan Domingos / Especial

Moradores do Bairro Vila Rica, em Criciúma, estão preocupados com a invasão de caramujos africanos. A espécie pode transmitir doenças para o ser humano e é capaz de se proliferar rapidamente. O foco do problema é um terreno baldio do Estado. Segundo os moradores, há quatro meses eles buscam uma solução.

O terreno fica localizado na Rua Antônio Darabas. Durante o dia, alguns dos moluscos podem ser vistos e capturados, mas o surgimento dos caramujos fica mais visível quando anoitece. "Em dias de chuva é pior ainda, pois na beira da estrada existe um córrego que alaga e invade a estrada. Com a água, surgem centenas desses caracóis que acabam invadindo nossas residências", aponta a moradora Salete Modolon.

A infestação faz os caramujos irem até a horta das residências mais próximas. O Centro de Controle de Zoonoses de Criciúma (CCZ) já esteve no local e orientou os moradores sobre o procedimento para a captura.

"O Ministério da Saúde não indica nenhum método químico. Não existe veneno para matar os moluscos. A orientação que damos é utilizar uma luva de borracha, pegar os caramujos e colocar fogo, evitando assim o surgimento de novos ovos. Após isso deve-se quebrar as conchas e enterrar", explicou a coordenadora do Centro de Zoonoses de Criciúma, Natalia Reche.

Outro método é cavar um buraco de pelo menos um metro de profundidade, jogar cal e enterrar. Porém, de acordo com Natalia, o método não é muito eficiente.

Limpeza está agendada

O Estado realizou uma parceria com a Prefeitura de Criciúma para realizar a limpeza do terreno baldio, conforme informou a assessoria da Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma (ADR). O município deve efetuar o trabalho ainda nesta semana. "Estamos sabendo da situação. O Estado nos procurou e iremos fazer essa parceria. O terreno será limpo ainda nesta semana", pontuou a secretária de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Kátia Smielevski Gomes.