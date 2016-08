Caminhada reúne centenas de fieis

Talise Freitas

Como lema neste ano “A Igreja é a casa da misericórdia”, a Caminhada Vocacional mobilizou centenas de fieis da igreja católica de toda região até o distrito de Caravaggio, em Nova Veneza, na manhã de ontem. O evento religioso também celebrou os 15 anos de criação do Seminário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio. A grande maioria dos fieis saiu do trevo do Rio Maina, ainda em Criciúma, encarando quase sete quilômetros e temperatura quente já pela manhã, mas teve quem iniciou o percurso mais longe ainda, como Maria Rosângela, que saiu de Lauro Müller durante a madrugada a pé com um grupo de cinco mulheres e dois homens, sendo que um deles deu apoio em um veículo.

Maria Rosângela sempre participa de eventos religiosos e é bastante atuante no catolicismo, inclusive ela trabalha nos serviços gerais na casa do padre. “Saímos por volta da meia noite e chegamos 9h30min. Todos chegaram bastante cansados, mas valeu à pena. A caminhada era meu propósito e consegui”, comemorou. O mecânico Rogério Luiz Brignoli, morador de Siderópolis, veio com a esposa e com o filho de 12 anos, que está na cataquese. “Saímos de casa às 6h30min. Foi a primeira vez e achamos ótimo. Sempre ouvíamos falar do evento e na próxima vez estaremos novamente, se Deus quiser”, exclamou.

Erick de Souza Goulart, de 19 anos, também de Lauro Müller, participa pela terceira vez. “É uma caminhada que atrai muitas pessoas e é muito importante para exaltar a fé”, caracterizou. Janquiel Pedroso, de 25 anos, é natural de Araranguá, mas veio de Florianópolis onde é seminarialista do curso de teologia, com um grupo de 14 estudantes. “A Diocese de Criciúma é um modelo para outras dioceses de Santa Catarina, pois é aonde tem mais vocações. É uma ótima oportunidade para valorizar ainda mais a família, reforçar seus valores, pois a família é a base de tudo, pilar da fé”, atribuiu o jovem, acrescentando que também veio um representante da pastoral vocacional do estado.

“Agradecer a todos que estão a serviço da igreja e a todos que a igreja tem que servir, trazendo todos os pedidos para essa caminhada maravilhosa”, proferiu o bispo da Diocese de Criciúma, Dom Jacinto Inácio Flach, que também participou da caminhada, e em seguida celebrou a Santa Missa no Santuário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio, que esteve lotada de fieis, com a presença expressiva de muitos jovens, adolescentes e crianças.

Segundo números da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Cocal do Sul, responsável pelo trecho, que esteve auxiliando o trânsito que chegou a ficar em meia pista, foram cerca de mil participantes. No trajeto, os fieis foram ainda animados pelo Grupo Mensageiros de Cristo, que cantou sobre o trio elétrico, com reflexões e orações conduzidas pelo padre Antônio Madeira e pela irmã Teresa das Chagas.