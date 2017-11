Camerata e Dazaranha fazem show em Criciúma

A parceria bem-sucedida entre a Camerata Florianópolis e a banda Dazaranha chega ao Sul do Estado. O espetáculo, que reuniu milhares de fãs para gravação de um DVD no final de setembro em Florianópolis, é um presente para Criciúma pelos 92 anos de emancipação. O show gratuito será neste sábado, às 10h30min, na Praça Nereu Ramos.

O público vai vibrar com as 15 músicas que lembram um pouco da trajetória do Daza, selecionadas para a ocasião. As composições receberam arranjos novos, especialmente elaborados pelo pianista Luiz Zago. Juntos, músicos da banda Dazaranha e da Camerata fazem um verdadeiro concerto musical que une o estilo reggae rock com o clássico em uma sonoridade perfeita.

De volta a Criciúma, onde esteve há cerca de um ano com o projeto Rock’n Camerata, o maestro Jeferson Della Rocca quer repetir o sucesso. “A expectativa é de que o público seja ainda maior, já que agora contamos com um expressivo reforço da banda Dazaranha”.

O show, promovido pela Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte e Fundação Catarinense de Cultura (FCC), tem apoio cultural da Intelbras e é realização da Rádio Som Maior e do Jornal A Tribuna.

Camerata

Florianópolis

A Camerata Florianópolis foi fundada em 1994 pelo maestro Jeferson Della Rocca e vem desde então atuando ininterruptamente, sempre com significativa participação e relevância na agenda cultural de Santa Catarina. Gravou 11 CDs e dois DVDs e se apresenta regularmente em diversas cidades de Santa Catarina, outros estados e países da Europa. A orquestra figura hoje entre os mais importantes grupos do gênero no Brasil e realiza neste ano a 24ª Temporada de Concertos. Desde 1998, a Camerata tem a produção executiva de Maria Elita Pereira.

Banda

Dazaranha

Considerada um dos nomes mais importantes da música autoral catarinense, Dazaranha é uma banda que vem ultrapassando as barreiras geográficas do Estado. Com um público fiel, 25 anos de estrada, sete discos lançados, um DVD gravado ao vivo e inúmeros sucessos cantados em coro pelos milhares de fãs que lotam seus shows, a banda se consolida no cenário musical do país. Desde o lançamento do primeiro disco (“Seja Bem-vindo” - 1996) e o estrondoso sucesso do segundo (Tribo da Lua – 1998), o Dazaranha conquista legiões de fervorosos fãs.

Salão de Festa a Vapor

Cubo

Afinar as Rezas

Chega Mais Cedo

Cama Brasileira

Se Você For

Dia Lindo

Vem Menino

Nossa Barulheira

Tribuzana

O Mané

Tribo da Lua

Pra Ficar

Com ou Sem

Vagabundo Confesso