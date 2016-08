Calor, cerveja e hambúrguer: combinação que deu certo

Talise Freitas

A temperatura do final de semana, que ultrapassou os 30 graus em pleno inverno em Criciúma, foi mais um ingrediente para o sucesso do 1º Festival do Hambúrguer e Cerveja Artesanal que levou centenas de apreciadores da bebida e da gastronomia de toda região ao Parque das Nações, nos três dias de evento, que começou na sexta-feira e encerrou ontem à noite. O festival iria ocorrer na semana passada, mas por conta da previsão de forte chuva, que se concretizou, foi adiado para este, que proporcionou um clima perfeito para os amantes da cerveja, que de quebra, tiveram os lanches disponíveis perfeitos para harmonização, sem contar nas opções doces para sobremesa, para completar o ciclo do paladar.

“É o casamento perfeito”, caracterizou Joares Biff, que veio com a esposa, Soraia Rabelo, de Araranguá para prestigiar o evento. “Nós de Araranguá temos inveja deste espaço que Criciúma tem para poder fazer um evento deste porte, podendo trazer toda família e experimentar novas coisas. É uma ótima oportunidade de conhecer vários cardápios e de apreciar cada de tipo de bebida, conhecendo a procedência e a cultura de cada cerveja. O evento está de parabéns. Este conjunto já prova que deu muito certo”, disse.

Dentre as centenas de pessoas que estiveram no evento, o estudante André Santiago também foi um dos que aprovou a união da cerveja com o hambúrguer e promete estar no próximo festival do gênero. “Fiquei impressionado com a diversidade, com a limpeza e a organização. Tem cerveja para todos os gostos, desde as mais fortes, as mais suaves e até cervejas destinadas ao público feminino. Minha namorada também aprovou. Sem contar que depois dá aquela fome e têm vários pratos de qualidade, lanches com ingredientes de primeira linha. Para quem não é tão fã de hambúrguer ou mesmo tem o paladar mais exigente com certeza vai aprovar. Na próxima vamos vir com certeza e trazer outros amigos que se interessaram pelo evento assim que postamos fotos nas redes sociais”, planeja.

Quem esteve satisfeito com o 1º Festival do Hambúrguer e Cerveja Artesanal de Criciúma não foram somente os frequentadores, mas sim os expositores que concluíram o trabalho com o dever cumprido. O representante da cervejaria artesanal de Joinville, Opa Bier, na Região Carbonífera, Ezequiel Justo, foi um deles.

“Movimento foi dentro do esperado e a maior circulação foi à noite. Tenho certeza que nesta situação quem ganha mais com um evento deste é o fabricante, que terá a oportunidade para que o produto seja experimentado e divulgado. Nossa maior saída foi o Chopp Pilsen. Mas não temos somente à disposição as cervejas de trigo, como temos outras. A Porter, por exemplo, possui notas de café torrado e é uma ótima opção para dar de presente. Temos outras cervejas em garrafa para quem quiser levar para casa, como também para presente, já com um engradadinho. Ou seja, já leva prontinho e só presentear ou degustar”, informou.