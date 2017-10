Cafeteria de Criciúma entre as melhores do Brasil

Lucas Renan Domingos

Há dois anos popularizando o café gourmet em Criciúma, a Ana Terra Café está entre as 40 selecionadas do Brasil com o melhor design de cafeterias. Desta seleção, 20 serão escolhidas para participar de uma exposição fotográfica na Semana Internacional do Café, realizada em Belo Horizonte, de 25 a 27 de outubro. O encontro é o principal evento do país a reunir cafeicultores, exportadores e baristas renomados.

“Estamos muito felizes pelo reconhecimento do nosso trabalho feito com tanto amor. Sem contar que disputar com tantos cafés de padrão inquestionável é uma forma de valorizar o nome de Criciúma fora daqui”, destacou o barista e proprietário do Ana Terra Café, Heligngton Oliveira.

Representando Santa Catarina estão o Bossa República e Grão Brasil de Florianópolis, Café Brasiliano de Chapecó, Soul Café de Blumenau e o Ana Terra Café de Criciúma. “Ter a nossa cafeteria exposta na Semana Internacional será a realização de um sonho. Gosto muito do que os clientes falam sobre o nosso espaço, que ele tem alma, que é uma extensão de casa”, comemorou a barista e também proprietária, Andréia Oliveira.

Torrado na hora

A Ana Terra Café Gourmet funciona há dois anos em Criciúma. Dentre os diferenciais está a torra feita na hora por uma microtorrefadora, deixando o produto sempre fresquinho. A cafeteria trabalha com seis tipos de grãos selecionados e 11 métodos de extração, como a prensa francesa, syphon, entre outros. No cardápio, uma infinidade de cafés elaborados atrai a clientela de toda a região.



Colaboração: Karina Farias