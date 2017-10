Cachorros de rua geram preocupações para moradores de Balneário Rincão

Lucas Renan Domingos

Moradores de um condomínio de Balneário Rincão, próximo à Lagoa dos Esteves, estão preocupados com o número de cachorros de rua soltos no local. O problema começou na última quinta-feira, quando um canil, localizado na região do residencial e que era utilizado para cuidados dos animais, foi alvo de atos de vandalismo.

De acordo com a responsável pelo canil, que não quis se identificar, são aproximadamente 32 cachorros que ficaram soltos após as portas e grades do local terem sidos destruídas e cortadas. “A estrutura do canil era excelente para abrigar os cães. Tem luz, água encanada, tudo certinho. Construímos ele há aproximadamente um ano e lá cuidávamos dos animais que encontrávamos na rua e que eram abandonados na porta do canil. Agora não tem mais condições”, afirmou.

As portas e cercas chegaram a ser consertadas no último domingo, mas foram novamente danificadas. Sem ter como solucionar o problema, a responsável do canil agora irá buscar a ajuda da prefeitura do município.

“Alguns cães estão na minha casa, mas não tenho como levar todos para lá. Se deixar eles soltos por aí, alguém vai despachar ou maltratar. Segundo o artigo 1º do decreto federal nº 24.645 de 10 de julho de 1934, todos os animais existentes no país são tutelados do Estado. Por isso vou procurar a administração municipal para encontrar uma solução antes que tenhamos mais problemas”, acrescentou.

A maior preocupação está na saúde dos animais. Além de maus tratos de alguns moradores, os cães também acabam brigando entre eles. “Não entendemos a maldade da pessoa que fez isso. Eles estavam todos bem cuidados aqui. Se deixar solto eles vão se matar, porque alguns são pequenos e os maiores acabam mordendo. Antes eles ficavam separados para não brigarem, agora não temos mais esse controle”, disse um dos funcionários do canil que também não quis se identificar.

Reunião com a prefeitura

Na tarde de hoje a responsável pelo canil irá até a prefeitura para tentar conversar com o prefeito de Balneário Rincão, Jairo Custódio. Segundo ela, a expectativa é de sair de lá somente com uma solução. “De alguma forma eu darei um jeito de solucionar a situação. Só saio de lá quando alguém me ouvir”, enfatizou.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Balneário Rincão, mas até a publicação desta matéria ninguém deu um posicionamento sobre o caso.